Die beliebtesten Freizeitparks der Welt 2023

Wer würde nicht mal gerne in seinem eigenen Film leben? Wir zeigen dir, welche Freizeitparks besonders beliebt für einen Abstecher in die Filmwelt sind.

Disney und die Filmwelten, wer liebt das nicht? Sich einmal wie im Film fühlen, ist noch viel besser. Die beliebtesten Freizeitparks der Welt machen genau diesen Traum möglich. Alle Parks in unserem Ranking bieten dir und deiner Familie ein einmaliges Erlebnis.

Sehr beliebt sind die Themenparks mit Disney-Bezug. Auf welchen Plätzen sie sind und was so besonders in den verschiedenen Parks ist, erfährst du in unserem Ranking. Die beliebtesten Freizeitparks werden gemessen an der Besucheranzahl im Jahr 2022. Wir beziehen uns auf Angaben von Statista.

Platz 10: Disney’s Animal Kingdom, Walt Disney World, USA

Das Reich der Tiere findet sich im ganzen Freizeitpark wieder. Auf Platz zehn in unserem Ranking der beliebtesten Freizeitparks der Welt landet der Disney’s Animal Kingdom at Walt Disney World in den USA. Jährlich besuchen 9 Millionen Besucher den Park.

Im Freizeitpark erwarten euch sechs verschiedene Themenbereiche, verschiedene Shows, wie zum Beispiele „Finding Nemo – The Musical“ und eine Mischung aus echter und unechter Natur. Der Park ist einer der vier Walt Disney Word Parks und bietet Attraktionen für die ganze Familie. Ein solches Erlebnis ist weltweit einzigartige und definitiv einen Abstecher wert.

Foto: imago images/ZUMA Wire

Platz 9: Disneyland Park, Disneyland Paris, Frankreich

Von allen Disneyliebhabern werden hier die Träume zur Realität. Der Disneyland Park im Disneyland Paris in Frankreich zieht jährlich 9,93 Millionen Besucher an und landet somit auf Platz neun der beliebtesten Freizeitparks der Welt. Es werden euch eine Vielzahl an Shows, Achterbahnen und Paraden geboten.

Der ganze Park ist im Disney Flair und ihr könnt euch wie in einem Disneyfilm fühlen oder euren Lieblingscharakteren einen Besuch abstatten. Der Vergnügungspark ist ein tolles Ausflugsziel für die ganze Familie. Neben dem Disneyland Park könnt ihr im Disneyland auch den Walt Disney Studio Park besuchen. Für einen angenehmen Besuch hat der beliebte Freizeitpark auch eine Auswahl aus mehreren Hotels.

Foto: IMAGO/Starface

Platz 8: EPCOT, Walt Disney World, USA

Genauso beliebt wie alle Walt Disney Parks ist auch der EPCOT. Der EPCOT im Walt Disney World in den USA ist auf Platz acht der beliebtesten Freizeitparks der Welt. Der Park beruht auf der Idee einer Welt in der Zukunft. Das Highlight ist die 55 Meter hohe Kuppel, in ihr findet eine Themenfahrt über die Geschichte der Kommunikation statt.

Der Freizeitpark empfängt rund 10 Millionen Besucher jährlich. Entdecken kann man in dem beliebten Park die Bereiche „World Discovery“, die „World Nature“ und die „World Showcase“. In jedem Bereich gibt es Highlights, wie Fahrgeschäfte, Shows und neue Erlebnisse für die ganze Familie. Wenn du dich auch für die Welt von morgen interessierst, sollte dieser Park definitiv auf deiner Agenda stehen.

Foto: IMAGO/ingimage

Platz 7: Tokyo Disneysea, Japan

Zwei Freizeitparks auf einer Fläche von 46 Hektar. Der Tokyo DisneySea in Japan ist einer von zwei Parks des Tokyo Disney Ressort. In unserem Ranking landet der Themenpark DisneySea auf Platz sieben der beliebtesten Freizeitparks der Welt. Der Park zieht jährlich durch sein Aussehen und seine Attraktionen 10,1 Millionen Besucher an.

Insgesamt setzt sich der Park aus sieben Themenbereichen zusammen und bietet ein Abenteuer für die ganze Familie. Jeder Hafen der Themenbereiche ist über das Wasser zu erreichen. Die Meereswelt des Vergnügungsparks steht bei vielen Besuchern ganz oben auf der Agenda.

Foto: IMAGO/Pond5 Images

Platz 6: Universal Studios, USA

Die Universal Studios in den USA bieten dir einen Einblick in echte Filmkulissen und viele tolle Attraktionen. Die Universal Studios sind einer der zwei Themenparks des Universal Orlando Ressort und sind primär für alle Filminteressierten. Der Park bietet nämlich Einblicke in die Filmbranche von Universal, mit Kulissen, Attraktionen und dem berühmten Universal Sign.

Jährlich zieht es 10,75 Millionen Besucher in den beliebten Park. Alle Filmbegeisterten sind hier genau richtig, denn an den Kulissen werden immer noch regelmäßig Filme gedreht. Im Gesamtbild landen die Universal Studios auf Platz sechs der beliebtesten Freizeitparks der Welt.

Foto: IMAGO/Panthermedia

Platz 5: Disney’s Hollywood Studios, Walt Disney World, USA

Die Disney’s Hollywood Studios gehören ebenfalls zu einem der vier Themenparks der Walt Disney World in den USA. Mit 10,9 Millionen jährlichen Besuchern landen die Disney’s Hollywood Studios auf Platz fünf in unserem Ranking der beliebtesten Freizeitparks der Welt.

Ein Abenteuer für die ganze Familie wird euch hier durch die verschiedenen Attraktionen geboten. Der Park spiegelt die Filmwelt von Hollywood durch die Filmkulissen, Shows und Attraktionen wider. Bei einem Besuch fühlst du dich wie bei einer Tour durch die Filmwelt von Hollywood. Freuen könnt ihr euch hier auf sechs verschiedene Bereiche, wie unter anderem das „Toy Story Land“ oder die „Star Wars: Galaxy’s Edge“.

Foto: IMAGO/ingimage

Platz 4: Island of Adventure, Universal Orlando, USA

Der Achterbahnpark in dem Universal Orlando Ressort präsentiert dir viele Fahrgeschäfte rund um die bekanntesten Hollywood Filme. Island of Adventure ist der zweite Themenpark in Universal und ist mit 11,03 Millionen Besuchern auf Platz vier der beliebtesten Freizeitparks der Welt. Besonders beliebt ist die „Wizard World of Harry Potter“, von Hogsmeade, über Butterbier bis zum berühmte Hogwarts Schloss lässt hier jede Ecke das Harry Potter Herz höherschlagen.

Alle Adrenalinjunkies sollten auch auf jeden Fall die Achterbahn „The incredible Hulk Coaster“ ausprobieren. Die Achterbahn startet mit einem Abschuss von 0 auf 64 km/h innerhalb von 2 Sekunden und bietet Loopings und Überkopffahrten bei 108 km/h. Das Island of Adventure bietet die perfekte Kombination aus Film und Attraktionen, durch Simulationen, Achterbahnen und Themenwelten.

Foto: IMAGO/Pond5 Images

Platz 3: Tokyo Disneyland, Japan

Das Tokyo Disney Land ist neben dem Tokyo DisneySea der zweite Freizeitpark des Tokyo Disney Ressort. Im Disneyland triffst du in verschiedenen Themengebieten auf Disneycharaktere. Natürlich darf in dem Park auch das berühmte Disneyschloss nicht fehlen, welches die beliebte Hauptattraktion im Disneyland ist.

Jährlich zieht es 12 Millionen Besucher in den Disney Themenpark. Durch verschiedene Attraktionen, Disney-Shows und Paraden ist der Park bei Familien besonders beliebt. Überall fühlst du dich wie im Disneyfilm – nicht umsonst ist das Tokyo Disneyland auf Platz drei der beliebtesten Freizeitparks der Welt.

Foto: IMAGO/AFLO

Platz 2: Disneyland Park, Kalifornien, USA

Urlaub machen und sich dabei wie im Märchen fühlen. Der Disneyland Park in Kalifornien bietet dir zwei verschiedene Themenparks – den Disneyland Park „das Original“ und den Disney California Adventure Park. Ersterer bietet Attraktionen, Disney-Figuren und Shows – vor allem ist dieser Park für jüngere Gäste sehr attraktiv.

Der zweite Park ist nochmal in sieben Themenbereiche unterteilt. Die Themenbereiche sind nach Disney- und Pixarfilmen gestaltet und bieten zahlreiche Achterbahnen, Shows und Kulissen für die ganze Familie. Euch werden mehrere Übernachtungsmöglichkeiten im Disney-Stil geboten. Nicht grundlos ist der Park so beliebt und zieht jährlich rund 16,88 Millionen Besucher an.

Foto: IMAGO/USA TODAY Network

Platz 1: Magic Kingdom, Walt Disney World, USA

Unser Platz Eins der beliebtesten Freizeitparks der Welt geht an das Disney Magic Kingdom in der Walt Disney World in den USA. Als vierter Themenpark des größten Freizeitparks der Welt zieht das Magic Kingdom jährlich 17,13 Millionen Besucher an. Der Vergnügungspark lässt allen Disneyfans warm ums Herz werden.

In dem Park mangelt es an nichts. Das Highlight ist auch hier das berühmte Cinderella-Disneyschloss. Bei einem Besuch fühlst du dich wie in einem Märchen. Viele Paraden, Shows und Attraktionen machen den Park so beliebt. Nach dem Eingang wartet direkt das erste Highlight auf euch; mit einer Fähre werdet ihr zu der Insel mit den verschiedenen Themenbereichen gebracht. In dem Freizeitpark wird es mit Sicherheit nie langweilig, da es an jeder Ecke etwas Neues zu bestaunen gibt.

Foto: IMAGO/ZUMA Wire

Platz Freizeitpark Besucherzahl in Millionen 1. Magic Kingdom, Walt Disney World, USA 17,13 2. Disneyland Park, Kalifornien 16,88 3. Tokyo Disneyland, Japan 12 4. Island of Adventure, Universal Orlando, USA 11,03 5. Disney´s Hollywood Studios, Walt Disney World, USA 10,9 6. Universal Studios, USA 10,75 7. Tokyo DisneySea, Japan 10,01 8. EPCOT, Walt Disney World, USA 10 9. Disneyland Park, Disneyland Paris, Frankreich 9,93 10. Disney´s Animal Kingdom, Walt Disney World, USA 9 Die beliebtesten Freizeitparks der Welt



Jetzt weißt du, welche die beliebtesten Freizeitparks der Welt sind.