Die beliebtesten Freizeitparks in Deutschland 2023

Einen Adrenalinkick vom Feisten bekommst du in den beliebtesten Freizeitparks in Deutschland. Doch wo sind eigentlich die besten Freizeitparks für einen Ausflug?

Spaß, Nervenkitzel und eine tolle Zeit mit den Liebsten verbringen. Deine Grenzen bei schnellen Achterbahnen herausfinden, leckeres Essen verdrücken und viele Möglichkeiten, um neue Attraktionen zu entdecken. Das alles kannst du tagtäglich in einem der beliebtesten Freizeitparks in Deutschland erleben.

Doch wo stimmt die Preis-Leistung, welche Freizeitparks sind besonders bekannt und wo gibt es den vollen Spaß-Faktor für die ganze Familie? In unserem Ranking zeigen wir die beliebtesten Freizeitparks in Deutschland. Wir beziehen uns dabei auf Angaben von Statista. Die Bewertung hat anhand eines Punktesystems stattgefunden.

Platz 10: Schwaben Park

Vom Safari-Park zum Freizeitpark. Auf Platz zehn der beliebtesten Freizeitparks ist der Schwaben Park in Baden-Württemberg. Der ehemalige Safari-Park beherbergt heute neben 70 Attraktionen nur noch Schimpansen, Papageien und ein Streichelgehege mit Ziegen und Alpakas. Neben den Tieren gibt es verschiedene Shows für jede Altersklasse und jede Menge Achterbahnen, egal ob Adrenalinjunkie oder gemütlich ein, zwei Runden auf dem Karussell drehen, hier ist für jedem etwas dabei.

Falls man müde vom ganzen Achterbahnfahren wird, hat man auch die Möglichkeit im Park zu übernachten. Für Kinder bis elf Jahren kostet ein Tagesticket 24,50 Euro und für Kinder ab zwölf und Erwachsene kostet eine Tageskarte 27,50 Euro. Insgesamt hat der Park mit 20,3 Punkten abgeschnitten.

Der Schwaben Park in Baden-Württemberg Foto: imago images / Arnulf Hettrich

Platz 9: Fort Fun Abenteuerland

Urlaub im Sauerland mal anders. Auf Platz neun im Ranking der beliebtesten Freizeitparks ist das Fort-Fun-Abenteuerland im Sauerland mit 20,38 Punkten gelandet. Hier kannst du nicht nur einfach Freizeitpark erleben, sondern auch mitten im Geschehen einen Kurzurlaub machen. Bei der Einrichtung kannst du nämlich aus vielen Varianten die für euch perfekte Übernachtung auswählen.

Besonders beliebt ist das Yakari-Abenteuerland, welches Spaß für die ganze Familie bringt. Einmal das Leben in der Prärie nachempfinden, das ist hier möglich. Insgesamt bietet das Abenteuerland über 40 Attraktionen für Jung und Alt. Wem ein Tag nicht reicht, hat auch die Möglichkeit sich eine Basic,- Familien oder,- Actionjahreskarte zu kaufen.

Fort Fun Abenteuerland, Luftbild von Bestwig, Sauerland Foto: imago stock&people

Platz 8: Bayern-Park

Mit dem Bayern-Park Block immer auf dem neusten Stand sein. 20,53 Punkte hat der Bayern-Park als einer der beliebtesten Freizeitparks Deutschlands bekommen und ist somit auf Platz acht der beliebtesten Freizeitparks in Deutschland. An Familienfreundlichkeit fehlt es hier definitiv nicht. Der Park hat ein eigenes Maskottchen, den Löwen „Franz-Xaver“, er hält euch in seinem eigenen Block auf der Internetseite auf dem Laufenden. Im Park begrüßt er euch in Lederhose.

Wenn du zwischen 100 und 140 cm groß bist, zahlst du 29,50 Euro Eintritt und ab 140 cm zahlst du 34,50 Euro Eintritt. Für den Preis geboten bekommst du viele verschiedene Tiere, Spielplätze und über 80 Attraktionen. Für Groß und Klein ist hier definitiv für jede Interessengruppe etwas dabei.

Platz 7: Holiday Park

Indoor oder Outdoor, der Holiday Park bietet für jede Wetterlage genau das Richtige. 50 Attraktionen warten auf dich in dem siebt beliebtesten Freizeitpark Deutschlands – dem Holiday Park. Adrenalin fließt hier durchgehend durch deinen Körper. Karten für den Indoor-Park bekommst du bereits ab 20 Euro. Dort erwarten euch Rutschen, Karussells und das Maja-Land mit 13 tollen Attraktionen für die jungen Gäste.

Der Park bietet ebenfalls Meet & Greets mit den Stars der Kinderserien an. Hier hast du die Möglichkeit Wicky, Biene Maja oder Tabaluga zu treffen. Falls du und deine Familie die doppelte Action wollt, habt ihr die Möglichkeit in dem Park zu übernachten. Die 20,66 Punkte sind für diese Familienfreundlichkeit definitiv gerechtfertigt.

Holiday-Park in Hassloch, Pfalz Foto: imago images/U. J. Alexander

Platz 6: Phantasialand

Ein Freizeitpark – sieben verschiedene Welten. Mit seiner Familie eine Weltreise direkt nebenan machen. Das Phantasialand bietet genau das an! Nicht umsonst ist das Phantasialand mit 20,73 Punkten auf Platz sechs der beliebtesten Freizeitparks Deutschlands. Hier wird der Fahrspaß zu einem ganz neuen Abenteuer.

Egal, ob Überkopf, pitschnass oder im Dunkeln, für jede Generation gibt es hier die richtige Attraktion. Der Park bietet ebenfalls verschiedene Shows an, um das Abenteuer komplett zu machen. Wer seinen Park-Besuch aufteilen möchte, kann auch im Park übernachten. Ein Tagesticket gibt es ab 44 Euro.

Mit dem Adventure Trail nimmt ein neuer Erlebnispfad durch die Afrika-Themenwelt im Phantasialand Foto: IMAGO/Panama Pictures

Platz 5: Movie Park Germany

Film ab! Es geht zu uns in den Westen. Auf Platz fünf in unserem Ranking der beliebtesten Freizeitparks ist der Movie Park Germany. Hier fühlt man sich wie in einem Hollywood Film. Ab 29,90 Euro kannst du ein Ticket kaufen. Der Park hat verschiedene Themenwelten, eine darunter ist das Nickland, für die kleinen Besucher. Hier läuft einem auch mal Spongebob über den Weg.

Der Freizeitpark ist auch aufgrund seiner Atmosphäre so beliebt. An jeder Ecke gibt es etwas Neues für Jung und Alt zu entdecken. Verschiedene Shows, oder doch ein Kinobesuch werden hier den Gästen angeboten. Mit 20,8 Punkten definitiv ein verdientes Mittelfeld. Der Park unterteilt seine Attraktionen in soft, medium und actionreich, damit du deinen Besuch optimal planen kannst.

Luftbild vom Nickland im Movie Park Germany Foto: IMAGO/Hans Blossey

Platz 4: Erlebnispark Tripsdrill

Einmal in der freien Natur in Bäumen schlafen, der Erlebnispark Trisdill machts möglich. Der Park bietet nämlich Baumhaushotels an, in denen man übernachten kann. Der Erlebnispark ermöglicht ein vielfältiges Abenteuer für die ganze Familie. Egal, ob Achterbahn, Zoo oder Spielplatzliebling, der Freizeitpark hat für jeden aus deiner Familie das Richtige. Looping, Wasser, oder Rutschen, jede Achterbahn hat ihr eigenes Gadget. Er bietet ebenfalls verschiedene Erlebnisstationen an, wie zum Beispiel den Walderlebnispfad, wo die kleinen Gäste mehr über das Leben im Wald lernen können.

Tagestickets können für den viertbeliebtesten Park Deutschlands online bereits ab 35,50 Euro für Kinder bis elf Jahren und für Kinder ab zwölf Jahren und Erwachsene ab 39,90 Euro erworben werden. Mit 20,85 Punkten landet der Erlebnispark Tripsdrill auf Platz vier im Ranking der beliebtesten Freizeitparks Deutschlands.

Erlebnispark Tripsdrill Foto: imago images/KS-Images.de

Platz 3: Heide-Park

Ein Tag, oder doch ein Kurzurlaub? Der Heide-Park Soltau bietet für die Erlebnisverlängerung verschiedene Unterkünfte an. Abenteuerhotel, oder doch Blockhütte? Hier findest du deine passende Unterkunft. Der beliebte Freizeitpark wäre nicht so beliebt, wenn er nicht auch für jeden die passende Attraktion anbieten würde.

Die Hauptattraktion ist die Holzachterbahn „Colossos“, sie gehört zu den fünf größten Holzachterbahnen der Welt. Der Heide Park ist mit 21,3 Punkten auf Platz drei der beliebtesten Freizeitparks Deutschlands. Neben Achterbahnen bietet er Shows und verschiedene Karussells für die jungen Gäste. Eine Tageskarte gibt es online ab 37 Euro zu kaufen.

Freizeit- und Themenpark Heide Park Resort in Soltau. Foto: imago images/Hanno Bode

Platz 2: Hansa-Park

Eine der zwei schnellsten Achterbahnen in Deutschland könnt ihr hier erleben. Der Hansa-Park hat die sogenannte „Schwur des Kärnan“ – Achterbahn, welche eine Geschwindigkeit von 127 km/h erreicht. Der Park gehört auch zu den beliebtesten Freizeitparks aufgrund seiner zwölf Themenbereiche. Jedes Familienmitglied findet hier den richtigen Bereich für sich, um eventuell auch was Neues zu entdecken. Hüpfhaus, Jahrmarkt oder Dschungel, was ist das Richtige für dich?

Das Gefühl durch eine neue Stadt zu laufen wird hier zur Wirklichkeit. Eine Übernachtung ist auch gar kein Problem, wenn du deinen Trip verlängern möchtest. Ab 39 Euro können Kinder bis zwölf Jahren eine Tageskarte erwerben, alle Besucher ab zwölf zahlen 49 Euro. Der Hansa-Park landet wohlverdient mit 21,72 Punkten auf Platz 2 der beliebtesten Freizeitparks Deutschlands.

Luftbild vom Hansa-Park Foto: IMAGO/blickwinkel

Platz 1: Europa Park

Als würde man durch Europa reisen. Genau so ein Gefühl hat man durch die verschiedenen Themenwelten im Europa Park. Der Europa Park ist der beliebteste Freizeitpark Deutschlands. Er konnte stolze 23,46 Punkte einheimsen. Mit 95 Hektar und 17 Achterbahnen ist er ebenfalls der größte Freizeitpark Deutschlands.

Du hast die Auswahl aus 100 Attraktionen und sechs verschiedenen Erlebnishotels. Beginne deine Reise auf Deutschlands bester Holzachterbahn „WODAN – Timburcoaster“ oder auf Deutschlands bester Familienachterbahn „Eurosat – CanCan Coaster“. Für alle Adrenalinjunkies bietet der Park auch die schnellste Achterbahn Deutschlands, mit 127 km/h die „Silver Star“. Kinder zwischen vier und elf Jahren erhalten Tageskarten ab 49 Euro und Besucher ab zwölf bekommen Tagestickets ab 57,50 Euro.

Einfahrt Europa-Park in Rust Foto: imago images/Petra Schneider

Platz Freizeitpark Punktzahl 1. Europa Park 23,46 2. Hansa-Park 21,72 3. Heide-Park 21,3 4. Erlebnispark Tripsdrill 20,85 5. Movie Park Germany 20,8 6. Phantasialand 20,73 7. Holiday Park 20,66 8. Bayern-Park 20,53 9. Fort-Fun Abenteuerland 20,38 10. Schwaben Park 20,3 Tabelle der beliebtesten Freizeitparks in Deutschland 2023

Adrenalinkicks pur bieten die beliebtesten Freizeitparks in Deutschland. Du interessierst dich für Freizeitparks außerhalb von Deutschland? Hier findest du die beliebtesten Freizeitparks Europas.