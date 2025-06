Hitze-Welle in Deutschland „legt noch eine Schippe drauf“! HIER drohen knapp 40 Grad

Deutschland steht vor einer extremen Wetterlage: Die kommenden Tage bringen eine intensive Hitze-Welle mit sich, die fast alle Regionen betreffen dürfte. Der Deutsche Wetterdienst warnt bereits vor hohen Temperaturen, die örtlich bis an die 40-Grad-Marke reichen könnten. Es drohen Risiken für Mensch und Natur – Vorsicht ist gefragt.

Die Hitze fordert nicht nur Ausdauer, sondern auch Umsicht. Neben gesundheitlichen Gefahren wachsen auch die Herausforderungen etwa durch erhöhte Waldbrandgefahr. Der Wetterdienst rät zu Schutzmaßnahmen, wie dem Reduzieren von Anstrengungen, ausreichendem Trinken und dem Meiden von direkter Sonneneinstrahlung. Welche Regionen besonders betroffen sind und wie lange die Hitze anhält, erfährst du hier.

Warnung vor Rekord-Hitze in Deutschland

Der Deutsche Wetterdienst rechnet in den kommenden Tagen mit extremer Hitze. Bereits Sonntag (29. Juni) gab es für Teile Deutschlands die ersten Warnungen. Besonders betroffen waren Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Ab Montag steigen die Temperaturen weiter an. Vereinzelt sinken die Werte in tropischen Nächten nicht unter 20 Grad.

Am Montag wird es im Süden bis zu 35 Grad heiß. In der Mitte klettern die Werte auf 30 Grad, im Norden auf 25 Grad. Der DWD rechnet mit Starkregen, Hagel und Sturmböen am Alpenrand und Schwarzwald. „Am Dienstag legt die Hitze dann richtig los“, sagte Meteorologe Tobias Reinartz.

Am Mittwoch könnten bundesweit Spitzenwerte von bis zu 39 Grad erreicht werden. „Der Mittwoch legt sogar noch eine Schippe drauf“, erklärt der Experte. Ab Donnerstag könnten Gewitter Abkühlung bringen, wobei dies regional unterschiedlich ausfallen könnte. Spätestens Freitag soll die Hitze bundesweit nachlassen.

Waldbrandgefahr und Wasserknappheit durch Hitze

Der DWD warnt vor hoher Waldbrandgefahr. Besonders gefährdet sind Brandenburg, Baden-Württemberg, Bayern und viele Teile Sachsens und Sachsen-Anhalts. Aufgrund der Dürre begrenzen viele Städte Wasserentnahmen aus Flüssen und Brunnen. Einwohner werden zum sparsamen Umgang mit Wasser aufgerufen, um Versorgungsengpässe zu vermeiden.

Auch in Südeuropa plagen Hitze-Wellen die Menschen. Spanien erlebte mit 46 Grad in El Granado einen Rekord-Junitag. Frankreichs Temperaturen könnten am Dienstag sogar die 40-Grad-Marke in Paris erreichen. In Griechenland endete eine kurze Hitzewelle durch starke Winde, die jedoch eine hohe Brandgefahr mit sich bringen.

