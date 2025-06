Movie Park lockt mit freiem Eintritt – doch das Angebot gilt nicht für alle

Die sommerlichen Temperaturen locken zahlreiche Menschen in Freizeitparks. In NRW bieten sich dafür beispielsweise das Phantasialand in Brühl, Fort Fun in Bestwig und der Movie Park in Bottrop an.

Letzterer bietet vom 14. bis zum 18. Juli freien Eintritt an. Es gibt allerdings einen Haken: nicht alle Besucher profitieren von dem verlockenden Angebot. Lediglich Schüler mit Top-Noten kommen in der ersten Ferienwoche in den Movie Park, ohne zu zahlen. Doch was bedeutet das konkret?

Movie Park lockt mit freiem Eintritt

„Die Sommerferien in NRW nahen und damit auch der Endspurt für die Zeugnisse. Die beliebten ‚Strebertage‘ im Movie Park Germany sind wieder Teil des Sommer-Drehplans“, verkündet der Freizeitpark dazu auf der Website.

Profitieren können alle Schüler von der Grundschule bis zur Berufsschule. Sie müssen allerdings mindestens vier Einsen auf dem aktuellen Zeugnis (2. Halbjahr 2024/2025) nachweisen können.

Das müssen Schüler jetzt wissen

„Die Noten müssen durch das klassische Notensystem von 1 bis 6 oder durch das vergleichbare 15-Punkte-System zu erkennen sein“, heißt es weiter. Wer die Kriterien des Movie Parks erfüllt, muss sich vorab um das Ticket kümmern. Erhältlich sind sie ausschließlich online.

„Über den Webshop des Parks müssen sich alle Schülerinnen und Schüler mit einem Top-Zeugnis bereits vorab ihr Freiticket sichern. Auch Begleitpersonen erhalten ihr reduziertes Ticket ausschließlich online“, heißt es auf der Website. Wer unter 14 Jahre alt ist, kommt ausschließlich in Begleitung eines Erwachsenen gratis in den Movie Park. Die Begleitpersonen zahlen einen Sonderpreis von 35,34 Euro. Weitere Informationen findest du hier.