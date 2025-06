Phantasialand: Kennst du dieses geheime Fahrgeschäft? Besucher sind sprachlos

Das Phantasialand in Brüh ist DER Freizeitpark in NRW, wenn es um Abenteuer und wilde Achterbahnfahrten geht. In sechs Themenbereichen und zwei Themenwelten verbringen Besucher hier den ganzen oder gleich mehrere Tage voller Spaß, Action und Spannung.

Das Phantasialand hat zahlreiche Attraktionen, für die die Besucher von nah und fern kommen. Der Freizeitpark selbst wirbt mit „Europas bester Achterbahn“ sowie „Europas bester Wasserbahn“ und lockt damit die Adrenalin-Junkies an. Und auch für die ganz Kleinen gibt es unzählige Möglichkeiten, damit auch sie auf ihre Kosten kommen.

Phantasialand: Geheimes Fahrgeschäft entdeckt

Bei all den verschiedenen Fahrgeschäften und Attraktionen ist es kaum ein Wunder, dass selbst erfahrene Phantasialand-Besucher nicht jede Ecke des Parks kennen. Eine Attraktion ist sogar ein wahrer Geheimtipp – und das, obwohl es sie schon seit über 20 Jahren gibt!

Ganz oben in der Wuze-Town-Halle verstecken sich gleich drei Fahrgeschäfte, die nur wenig Besucher kennen. In einem Video auf TikTok macht „mission_freizeitpark“ auf die geheimen Attraktionen aufmerksam. „Hier oben ist wirklich selten etwas los“, heißt es in dem Video. An „Winja’s Force“ und „Fear“ vorbeigeht es die Treppen nach oben und das Highlight fällt sofort in den Blick: Der „Bumper Klumpen“, ein waschechter Autoscooter.

Autoscooter, Freefall Tower und Karussell im Geheimen

Der Autoscooter ist allerdings nur für die kleinen Besucher des Phantasialandes gedacht. Die Kinder dürfen hier selbst auf die Pedale treten und „krachen“ sanft gegeneinander.

Auch der Freefall Tower „Wupis Wabi Wipper“, der sich im oberen Bereich von Wuze-Town befindet, ist für Kinder gedacht und hat eine Höhe von nur 4,5 Metern. Mit „Wözl’s Duck Washer“ wird das geheime Trio abgerundet. Auf diesem Karussell können Kinder oder Erwachsene selbst entscheiden, wie intensiv sich die Gondel dreht.

Die Besucher des Phantasialandes sind sprachlos, als sie von den versteckten Attraktionen hören. „Ich war als Kind da und dachte dann als Erwachsene, ich hätte mir den eingebildet. Haben den Eingang nie wieder gefunden und waren dann der Überzeugung, nur Kinder können den Eingang sehen“, kommentiert eine Userin. „Ich dachte, ich kenne jede Ecke des Parks“, schreibt eine weitere.