Du willst mit Freunden verreisen? Diese Urlaubsziele sind laut Studie für Gruppen am besten

Sommerzeit ist Urlaubszeit – und das oft und gern mit Freunden! Es muss nicht immer die Familie oder der Partner sein. Viele Menschen aus Deutschland machen gern Urlaub mit Freunden. Logisch, hat man doch im stressigen Alltag nicht immer die Zeit, seine Liebsten zu sehen.

Zudem stärkt es Freundschaften, wenn man neue Reiseziele gemeinsam erkundet. Ob es sich dabei um kulinarische Schätze, Kultur und Geschichte oder Party-Gänger handelt – im Urlaub ist oft für jeden Typ was dabei. Es ging allerdings bestimmte Reiseziele, die für einen Urlaub mit Freunden besonders geeignet sind. Und das ganz unabhängig von der Jahreszeit!

Urlaub: Diese Ziele sind laut Studie für Gruppen am besten

Basierend auf den Suchdaten von Unterkunftssucher, hat „Booking.com“ die weltweiten Top-Reiseziele für eine Gruppenreise zusammengestellt. Dabei wurden Suchanfragen berücksichtigt, die vom 1. Januar bis zum 1. Mai eingegeben wurden – und zwar für das ganze Jahr 2025, basierend auf Ziele, die im Jahresvergleich besonders stark zugenommen haben.

Das Ergebnis hat es in sich: So landet Novalja in Kroatien ganz weit oben, gilt als Juwel an der Adriaküste, das schöne Strände und spannendes Nachtleben kombiniere. Die Stadt biete eine Mischung aus entspanntem Inselcharme und Partystimmung. Außerdem könne man das römische Aquädukt besuchen, das sich unter der Stadt befindet – ein Muss für Fans von Geschichte.

San Teodoro und Istanbul ganz oben dabei

Auch San Teodoro in Italien ist perfekt für Gruppenreisen. Der Ort ist versteckt an der Nordostküste Sardiniens und bekannt für weiße Sandstrände, türkisfarbenes Wasser und eine lebhafte Atmosphäre. Man kann dort gemütliche Spaziergänge über die belebten Märkte machen, die vielen Zitrusfrüchte verspeisen, die dort wachsen und angeboten werden oder aber einen Strandtag bei La Cinta machen.

Mehr News:

Wenn es etwas exotischer werden soll, ist Istanbul in der Türkei laut „Booking.com“ der perfekte Ort. Die „Stadt auf zwei Kontinenten“ verbindet jahrhundertealte Geschichte mit moderner Energie. Man kann die Basare besuchen oder die Hagia Sophia. Und das Essen ist in der Türkei ohnehin vorzüglich. Dazu locken Bosporus-Rundfahrten oder Kunstgalerien für Kulturliebhaber. Na, da ist wohl für jeden Geschmack was dabei …