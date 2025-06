Das letzte Mal! Fort Fun in NRW muss Attraktion verabschieden

Das Fort Fun Abenteuerland in Bestwig verspricht auf seiner Website „Action und Abenteuer für die ganze Familie“. Dafür bietet der Freizeitpark in NRW zahlreiche verschiedene Attraktionen an.

Besucher finden dort unter anderem Achterbahnen, Wasserbahnen, ein Riesenrad und ein Karussell. Von einer Attraktion müssen sie sich jetzt allerdings verabschieden. In einem Facebook-Post kündigt das Abenteuerland an: „Nur noch dieses Wochenende, am 28. und 29. Juni, habt ihr die Chance, den Secret Magic Club live im Saloon zu erleben – mit aufregender Show und einem unserer Zauberkünstler“

Fort Fun in NRW verabschiedet Attraktion aus diesem Grund

Die Mitarbeiter verkünden, dass es sich dabei um den letzten Auftritt vor der Sommerpause handelt. „Danach geht’s für die drei in die wohlverdiente Sommerpause“, heißt es in dem Post.

Wer die Zauberkünstler vorher noch einmal live im Fort Fun Abenteuerland in NRW erleben möchte, hat also nicht mehr viel Zeit. Doch was bietet ihre Show eigentlich?

Das erwartet Besucher beim letzten Auftritt

„Immer wenn sich der Vorhang für das neugierige Publikum öffnet, präsentiert einer der Magier auf der großen Bühne, was Zauberkunst der nächsten Generation zu bieten hat“, heißt es auf der Website. Demnach sollen neuartige Effekte auf handgemachte Wunder und interaktive Tricks treffen.

Das Fort Fun Abenteuerland in NRW beschreibt das Ganze als „eine Show zum Lachen und Staunen“. Vom 5. Juli bis zum 24. August sollen dann der „Circus Meschanica“ mit den Shows „Flying Knives“ und „Wild Wheels“ übernehmen. Übrigens: Der Movie Park in Bottrop wirbt aktuell mit einem freien Eintritt für Besucher. Doch es profitieren nicht alle (>>> hier mehr dazu erfahren).