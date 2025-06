Fort Fun in NRW streicht Highlight – Besucher sauer: „Lohnt sich nicht mehr“

Die steigenden Temperaturen locken zahlreiche Action-Liebhaber an die frische Luft. Freizeitparks wie der Fort Fun im Sauerland (NRW) bieten ihnen verschiedenen Attraktionen wie Achterbahnen, Riesenrädern oder Free-Fall-Towern an.

Doch ein Highlight wird jetzt gestrichen. Auf der Website kündigt der Fort Fun in NRW selbst an: „Der Westernzug Santa Fé Express fährt ausschließlich bei guter Witterung in der Hochsaison vom 5. Juli bis 24. August. In diesem Jahr findet keine Show im Zug statt (…)“ Dass die Show nicht mehr stattfindet, scheint Besuchern allerdings gar nicht zu gefallen.

Fort Fun in NRW streicht Highlight

Auf Facebook berichtet auch NRW-Parks.de über die Neuerung und informiert User darüber, dass der Wegfall mit den zwei neuen Shows Wild Wheels und Flying Knives zu tun habe.

++ Auch interessant: Fort Fun spendiert Besuchern freien Eintritt – doch sie müssen eine Sache dafür tun ++

Ein User findet diese Entscheidung offenbar schade. „Keine Ahnung, wie die Shows, die stattdessen gezeigt werden, sind. Aber es ist schon etwas Besonderes, wenn der Zug mitten im Wald stehen bleibt, und dort eine Show stattfindet.“ Ein anderer schreibt: „Der Park war früher viel interessanter. Mehr Fahrgeschäfte, mehr Attraktionen. Die Parkbahn hat das viele Laufen erleichtert. Mittlerweile lohnt es sich nicht mehr.“ Doch was bietet der Westernzug Santa Fé Express jetzt noch?

++ Passend dazu: Wilde Szenen im Movie Park – Besucher trauen ihren Augen kaum ++

Lohnt sich der Zug noch?

Wer dennoch mit dem Zug fährt, bekommt trotzdem noch eine Panoramafahrt geboten. Dies sei laut Freizeitpark immer noch „ein ganz besonderes Highlight im Fort Fun Abenteuerland“. Warum die Show gestrichen wird, ist allerdings unklar.

Hier mehr lesen:

Ein Facebook-User vermutet offenbar, dass es sich um einen finanziellen Aspekt handelt und kommentiert: „Spart euch doch kaputt.“ Doch wer weiß, vielleicht können die beiden neuen Shows im Fort Fun in NRW Besucher letztendlich genau so sehr überzeugen wie die Show.