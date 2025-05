Fort Fun spendiert Besuchern freien Eintritt – doch sie müssen eine Sache dafür tun

Die steigenden Temperaturen locken zahlreiche Action-Liebhaber an die frische Luft. Freizeitparks wie der Fort Fun im Sauerland bieten ihnen verschiedenen Attraktionen wie Achterbahnen, Riesenrädern oder Free-Fall-Towern an.

Der Fort Fun verspricht auf seiner Website „Fun, Action und Erholung“ und wirbt jetzt für einen Gratis-Eintritt für Besucher. Es gibt allerdings einen Haken, von dem sie im Vorhinein wissen sollten.

Fort Fun wirbt mit Gratis-Eintritt

Auf der Website kündigt das Fort Fun Abenteuerland an, dass der Eintritt für Besucher am Montag (19. Mai) frei ist. Sie können den Freizeitpark entsprechend gratis besuchen und ordentlich sparen.

Tickets für Erwachsene kosten online in der Regel fast 30 Euro oder gar mehr. Wer mit der ganzen Familie einen Ausflug in den Fort Fun plant, muss oft tief in die Tasche greifen. Das Gratis-Angebot kommt für viele deshalb wohl sehr gelegen. Es hat allerdings eine Bedingung.

Gratis-Angebot hat DIESEN Haken

Der Fort Fun kündigt online an: „Anlass für den Eintritt-frei-Tag ist die Produktion eines neuen Imagefilms und frischer Fotoaufnahmen für den Freizeitpark. Das Ganze steht unter dem inspirierenden Motto: ‚Seht die Welt aus einer neuen Perspektive“.

Der Freizeitpark stellt klar: „gesucht werden echte Gäste statt Models“. Deshalb sind Familien, Schulklassen, Kindergartengruppen oder gar Personen eines aktives Seniorenheim erwünscht. Die Gäste, die sich am 19. Mai den Gratis-Eintritt genehmigen, geben also quasi die Bild- und Videorechte ab. „Alle Teilnehmer erhalten per E-Mail ein Formular zur Foto- und Video-Freigabe, das auch am Parkeingang abgegeben werden muss“, heißt es auf der Website.

Fort Fun Gratis-Tag: Das musst du wissen

Im Mittelpunkt des Films stehe ein „majestätischer Adler“, der aus der Vogelperspektive auf den Park blickt und die Vielfalt des Abenteuers zeigen soll. Das passt auch zur neuen wilden Schaukel ‚Großer Adlers freier Flug‘.

Gratis in den Fort Fun kommen Besucher am 19. Mai ab 10 Uhr morgens. Sollte es regnen, gibt es einen Ersatztermin am 26. Mai, also eine Woche später. Wer bis jetzt kein Ticket hat, guckt allerdings in die Röhre. Auf der Website heißt es: „Das Kapazitätslimit ist erreicht, es sind keine weiteren Tickets mehr verfügbar!“ Alle weiteren Informationen findest du auf der Website des Freizeitparks.