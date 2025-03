Fort Fun zeigt Attraktion – Besucher irritiert: „Dass es die noch gibt…“

Die Besucher müssen sich nicht mehr lange gedulden, dann ist es so weit und das „Fort Fun Abenteuerland“ öffnet wieder seine Türen. Kurz vor dem Saisonstart am 12. April gibt der Freizeitpark in NRW bereits einen ersten Einblick, welche Attraktion die Besucher erwarten wird – und stößt damit auf eine große Überraschung.

Nach der langen Winterpause gibt es bei Fort Fun noch einiges vorzubereiten, damit zum Saisonstart auch alles bereit ist. Auf Facebook zeigt der Freizeitpark, wie die Mitarbeiter die verschiedenen Attraktionen für die Besucher bereitmachen. Bei den rund 40 Attraktionen gibt es auch einiges zu tun.

Fort Fun: Achterbahn mit langer Geschichte

Eine Attraktion ist jedenfalls schon startklar für die große Wiedereröffnung des Fort Funs – Die beliebte „Marienkäferbahn ist bereit zum Abflug!“ Auf Facebook berichtet der NRW-Freizeitpark: „Mit viel Liebe und Sorgfalt hat unser Technik-Team den Klassiker für Jung und Alt wieder fit gemacht.“

In den Kommentaren sind die Fort-Fun-Fans von diesem Anblick erstaunt. Eine Nutzerin schreibt: „Dass es die noch gibt.“ Die Überraschung ist auch kein Wunder, denn die Marienkäferbahn gibt es bereits seit 1986 im Freizeitpark und löst daher bei einigen Nutzern Erinnerungen an deren Kindheit hervor.

Mit fast 40 Jahren Geschichte ist die Marienkäferbahn schon eine regelrechte Traditionsattraktion im Fort Fun geworden. Auf Facebook fragt der NRW-Freizeitpark: „Für wen von euch war die Marienkäferbahn die erste Achterbahn?“

Besucher schwelgen in Erinnerungen

Eine Nutzerin erinnert sich: „Wie oft bin ich damit gefahren, ohne Angst zu haben … schön war es … heute passe ich da leider nicht mehr rein …“ Ein anderer Nutzer freut sich: „Die Marienkäferbahn ist schon so alt, da war ich als Kind drin und bald meine Kinder. Schön, dass es immer noch die Klassiker gibt.“

Trotz ihres hohen Alters ist und bleibt die Achterbahn im Fort Fun eine beliebte Attraktion. Auf Instagram kündigt eine Nutzerin an: „Meine Tochter liebt sie und wir kommen sehr bald wieder zu euch.“