„Irrland“ in NRW: Nachricht kurz vor Saisonstart – Besuchern stößt es übel auf! „Schade“

Der Saisonstart des Freizeitparks „Irrland“ in NRW steht kurz bevor. Am Samstag (15. März) öffnet der Freizeitpark in Kevelaer-Twisteden wieder seine Türen für die Besucher. Doch kurz vor dem Start der neuen Saison macht sich bei den Besuchern Unmut breit.

Der Freizeitpark „Irrland“ ist ein beliebtes Ausflugsziel in NRW. Jedes Jahr strömen um die 1 Million Besucher in den Freizeitpark und freuen sich über die Outdoor- und Indoor-Attraktionen des Parks.

„Irrland“ in NRW: „Der Countdown läuft“

Seit November ist der NRW-Freizeitpark jedoch geschlossen, da dieser wie jedes Jahr eine Winterpause eingelegt hat. Ab März ist es jedoch wieder so weit und stolz verkündet das „Irrland“ in NRW auf Facebook: „Der Countdown läuft … In wenigen Tagen ist es wieder soweit – am 15. März starten wir in die neue Saison.“

Eigentlich gute Nachrichten für die Fans des Freizeitparks. Jedoch finden sich in den Kommentaren auch viele Besucher, die enttäuscht sind, dass der Freizeitpark in NRW erst so spät die neue Saison startet.

So schreibt ein Nutzer in den Kommentaren: „Schade, dass ihr nicht morgen schon aufhabt, bestes Wetter morgen und übermorgen.“ Kein Wunder, denn die momentanen warmen Temperaturen bieten das beste Wetter, um den Freizeitpark in NRW zu besuchen.

Besucher wünschen sich eine frühere Öffnung

Auch andere Facebook-User beschweren sich, dass das „Irrland“ in NRW nicht schon eine Woche früher öffnet. In Kommentaren finden sich Aussagen, wie „Könnt ihr nicht morgen schon öffnen?“ oder auch „Morgen wäre toll.“

Die Vorfreude des Besuchers auf die bevorstehende Saison des Freizeitparks „Irrland“ in NRW ist wohl groß, auch wenn man sich noch ein paar Tage gedulden muss. Eine Userin schreibt: „Ich freue mich schon sehr.“