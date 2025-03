Phantasialand vs. Movie Park: Jetzt ist es amtlich – Besucher haben entschieden

Action-Liebhaber haben die Qual der Wahl, wenn es um Freizeitparks in NRW geht. Besonders beliebte Anlaufstellen sind das Phantasialand in Brühl bei Köln und der Movie Park in Bottrop.

Einer der beiden NRW-Freizeitparks kommen bei Besuchern aktuell besonders gut an. Er räumt zahlreiche Awards ab.

Phantasialand vs. Movie Park: Jetzt ist es amtlich

Der Parkscout Publikums Award 2024/2025 wurde vergeben. Dabei handelt es sich um einen renommierten Preis für die deutsche Freizeitparkbranche. Anstelle einer Jury entscheiden die Besucher selbst, wer der einen Award erhält. Insgesamt haben 65.000 Menschen ihre Stimmen abgegeben – auch für das Phantasialand und den Movie Park.

+++ Auch interessant: Phantasialand: Gerücht im Umlauf – war es das endgültig? +++

Die Freizeitparks wurden in verschiedenen Rubriken bewertet. Der Movie Park sicherte sich dabei den ersten Platz in der Kategorie „Beste Familienachterbahn“. Damit gemeint ist die Movie Park Studio Tour. Doch wie sieht es beim Phantasialand aus?

+++ Passend dazu: Movie Park teilt spektakuläre Aufnahmen zu Stunt Show – „Ganz gespannt“ +++

Freizeitpark-Vergleich zeigt klaren Gewinner

Das Phantasialand räumte gleich mehrere erste Plätze ab. Der Freizeitpark in NRW überzeugte Besucher in den Kategorien „Bester Freizeitpark“, „Beste Gastronomie in einem Freizeitpark“, „Beste Achterbahn“ (Taron), „Beste Wasseraktion“(Chiapas), „Beste Thrill-Aktion“ (Mystery Castle), „Beste Show in einem Freizeitpark“ (Magic Symphony) und „Bestes Event“ (Wintertraum).

Hier weiterlesen:

Das Ergebnis ist also mehr als eindeutig: Das Phantasialand konnte in deutlich mehr Kategorien gewinnen als der Movie Park, wurde sogar zum besten Freizeitpark 2024/2025 gekürt. Ob das jetzt allerdings bedeutet, der eine Park wäre grundsätzlich beliebter als der andere, lässt sich daraus natürlich nicht herauslesen. Bei einer Abstimmung muss schließlich immer irgendjemand den Kürzeren ziehen.