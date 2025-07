Movie Park mit günstigem Gastro-Angebot – doch eine Sache musst du dringend beachten

Sommerzeit ist Freizeitpark-Zeit! Auch wenn das Wetter in NRW derzeit nicht wirklich mitspielt: Die Saison im Movie Park läuft auf Hochtouren. Egal ob du den Nervenkitzel auf dem „The High Fall“ suchst oder doch eher den Grusel-Faktor in der „Van Helsing’s Factory“ – der Spaß ist dir garantiert.

Doch im Movie Park kannst du weitaus mehr als nur Achterbahnfahren. Der Freizeitpark aus Bottrop-Kirchhellen bietet seinen Besuchern neben all den Fahrgeschäften auch einige gastronomische Highlights an. So gibt es dort Sandwiches von „Subway“, Eis von „Langnese“ und Donuts von „Dunkin Donuts“.

Movie Park bietet auch „Too Good To Go“ an

Doch in Zeiten von Inflation, gestiegenen Lebensmittel-Preisen und Co. ist für viele die Eintrittskarte ein Vergnügen, welches ein ordentliches Loch ins Portemonnaie reißt. Kommen dazu noch Kosten für Getränke und Speisen on top, kann es schnell eng werden.

Wer günstiger wegkommen möchte, der greift auf das Angebot von „Too Good To Go“ zurück. Das geht auch im Movie Park, wie der Freizeitpark auf Nachfrage von DER WESTEN bestätigt.

Diese Voraussetzung musst du erfüllen, um dir eine Tüte sichern zu können

„Too Good To Go“ ist eine App, die entwickelt wurde, um Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Über die Plattform können Restaurants, Bäckereien, Hotels, Supermärkte und andere Lebensmittelanbieter überschüssiges Essen zu einem vergünstigten Preis an Verbraucher weitergeben. Die Idee dahinter ist, Essen zu retten, das ansonsten im Müll landen würde, obwohl es noch völlig genießbar ist.

Wer das Angebot im Movie Park annehmen möchte, der muss allerdings auch dort Besucher sein. Einfach mal so eben hereinspazieren und sich seine Tüte abholen, ist nicht drin. „Das Angebot richtet sich in unserem Fall ausschließlich an ‚Too Good To Go‘-Nutzer, die sich innerhalb des Movie Parks aufhalten“, heißt es. Die teilnehmenden Outlets sind Dunkin‘ Donuts, Trattoria Hollywood und die Bakery.