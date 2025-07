Neues Highlight im Phantasialand! Besucher testet es sofort – „Echt grandios“

Sommer-Zeit ist auch gleichzeitig Freizeitpark-Zeit! Zu dieser Jahreszeit strömen wieder zahlreiche Besucher zu Phantasialand, Movie Park und Co. Und die Freizeitparks lassen sich immer und immer wieder Neuheiten einfallen, damit die Besucher sich auch ja nicht satt gesehen haben.

Und satt ist hier das richtige Stichwort, denn wer mit Achterbahn, Wildwasserbahn und Co. viel Action hat, der wird mit der Zeit natürlich auch hungrig. Und auch da sollen Phantasialand-Fans auf ihre Kosten kommen. Der Freizeitpark hat einige kulinarische Angebote. Jetzt kommt sogar noch ein weiteres hinzu.

Phantasialand-Besucher testet neuen Pancake-Laden

Das Influencer-Paar Kevin und Vivi („Vivibing“) testet regelmäßig Neuheiten in den unterschiedlichen Freizeitparks und lädt davon Videos und Beiträge auf YouTube und Instagram hoch. Nun wagte sich Kevin an eine essenstechnische Neuheit im Phantasialand – und sein Urteil könnte eindeutiger kaum sein.

+++„Auf Klischees reduziert“! Afrika-Themenwelt in der Kritik – Phantasialand wird deutlich+++

„Phenies Shakes & Pancakes“ hat im Herzen von Wuze Town im Phantasialand geöffnet! „Hier erwarten euch fluffige Pancakes und cremige Shakes – perfekt für alle, die süße Genussmomente lieben. Kulinarisch bleibt das Phantasialand seinem hohen Standard treu, und auch die liebevoll gestaltete Thematisierung des neuen Restaurants überzeugt auf ganzer Linie“, lautet das Urteil auf dem Instagram-Kanal.

Phantasialand-Besucher kommt aus dem Schwärmen kaum noch heraus

Aber auch in seinem YouTube-Video lässt Kevin keinen Zweifel daran, dass es ihm schmeckt. Er filmt, wie er sich einen Stapel Pancakes mit unter anderem Pistaziencreme ordert. „Eine kleine Mahlzeit ist das nicht“, stellt er fest und kommt bei der Optik aus dem Schwärmen nicht mehr heraus.

Mehr Themen und Nachrichten haben wir hier für dich zusammengefasst:

Und auch geschmacklich schneidet das Dessert gut ab. „Richtig fluffig“, so sein Urteil. „Die Mischung ist echt grandios“, lobt er und erfreut sich gleichzeitig an der „Frische“ des gefüllten Pancake-Stapels. „Super, was die sich wieder haben einfallen lassen.“