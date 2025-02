Movie Park teilt spektakuläre Aufnahmen zu Stunt Show – „Ganz gespannt“

Noch steckt der Movie Park in Bottrop mitten in der Winterpause. Doch schon bald öffnet der beliebte Freizeitpark wieder seine Tore und bietet Abenteuer und Action für Groß und Klein.

Bis zum Startpunkt ist zwar noch ein bisschen Zeit, allerdings laufen die Vorbereitungen allem Anschein nach schon auf Hochtouren. Der Movie Park bietet seinen Gästen nämlich nicht nur rasante Fahrgeschäfte, sondern auch spannende Shows, die natürlich vorbereitet werden müssen.

Movie Park: Stunt Show bringt Hollywood näher

In einem Facebook-Beitrag schwelgt Frank Rottwilm von „worldofparks“ in Erinnerungen. In dem Post ist ein Foto des Umbaus des Stunt Show-Sets von vor zwei Jahren im Movie Park abgebildet. „Wer ist auch schon ganz gespannt, wie die diesjährige Auflage von ‚Operation Red Carpet – The Stunt Show‘ sein wird?“, freut er sich. In dieser Saison erwarte Movie Park-Fans eine neue Crew, die mit „Operation Red Carpet“ ein weiteres Stückchen Hollywood zu den Zuschauern bringen soll.

Auf der Website des Freizeitparks wird „Operation Red Carpet“ bereits spektakulär beworben. Doch was ist die Geschichte hinter der Stunt Show? Die Hollywood-Superstars Angelina Croft und James McDean wollen bei der Verleihung des „Goldenen S.A.M“ ihren Preis entgegennehmen. Doch „wie aus dem Nichts taucht die langgesuchte ‚Award Gang‘ auf und schafft es mit ihren kriminellen Tricks, die begehrten Trophäen und Preisgelder zu stehlen.

Die Verbrecher ergreifen im Eiltempo die Flucht. Plötzlich sind nicht nur das Los Angeles Police Department und das FBI den Verbrechern auf der Spur: Auch Croft und McDean müssen ihr wahres Actionhelden-Potenzial bei der Jagd nach den gestohlenen ‚Goldenen S.A.M.s‘ beweisen. Hier zeigt sich einmal mehr, dass eine starke weibliche Protagonistin nicht nur am Set, sondern auch abseits jedes Drehs den Ausgang einer Geschichte lenken kann…“, heißt es auf der Movie Park-Website.

Quietschende Reifen und explosive Szenen

Auf den Fotos, die der Movie Park in der Beschreibung auf der Website beifügt, können Zuschauer schon viele Eindrücke der Stunt Show sehen. Zahlreiche Fahrzeuge scheinen die Bühne in einen wahrhaften Action-Film zu verwandeln, der von quietschenden Reifen und explosiven Szenen geprägt ist. Und auch die Schauspieler scheinen ihren Rollen mehr als gerecht zu werden. So stehen sie beispielsweise furchtlos inmitten des riesigen Chaos oder hängen sich mit waghalsigen Stunteinlagen an die fahrenden Autos.