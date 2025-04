Movie Park mit Mega-Aktion zu Ostern – doch Fans müssen richtig schnell sein!

Oster-Überraschung für Movie-Park-Fans! Pünktlich zur Ostereiersuche am Ostersonntag überrascht der Freizeitpark in Bottrop-Kirchhellen mit einer tollen Aktion.

Und dafür müssen die Movie-Park-Fans nicht einmal viel tun. Der Gewinn kann sich umso mehr sehen lassen! Wer sich den Gewinn sichern will, darf allerdings nicht zu lange zögern!

Movie Park überrascht mit Gewinn-Aktion

Auf seinen Instagram- und Facebook-Seiten lockt der Movie Park noch bis Ostermontag (21. April, 23.59 Uhr) seine Besucher mit einem besonderen Gewinnspiel. Damit will der Freizeitpark seinen treuen Fans die Osterzeit etwas versüßen. Doch was winkt überhaupt den Gewinnern? „Unser Set-Osterhase S.A.M. war mal wieder fleißig und hat ein filmreifes Movie Park Holidays Osterkörbchen zusammengestellt: Zwei Tage Eintritt mit Übernachtung in einem unserer Partnerhotels inklusive Frühstück für eine Familie“, verspricht der Movie Park.

Die Eintrittskarten können die Gewinner dann noch in diesem Jahr während der Saison 2025 für bis zu fünf Personen einlösen. Buchbar ist das Ganze je nach Verfügbarkeit bis zum 9. November dieses Jahres. Und was müssen Gewinnspielteilnehmer dafür tun? Einfach dem Park auf Facebook oder Instagram folgen, den jeweiligen Beitrag liken, eine Person in den Kommentaren markieren und schreiben, warum sie der perfekte Gewinner sind.

Und der Ansturm ist gewaltig. Innerhalb weniger Stunden haben hunderte User den Beitrag mit „Gefällt mir“ versehen. Während einige schon öfters im Movie Park waren, würden andere zum allerersten Mal den Park besuchen. „Wir waren noch nie bei euch. Filme mögen wir sehr, daher denke ich, ist der Movie Park überfällig, was einen Besuch angeht“, schreibt eine im Netz. Eine andere hofft: „Wir würden so gerne gewinnen und mit unseren Kindern eine tolle Zeit im Park verbringen!“