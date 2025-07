Glückspilz aus NRW räumt Million im Lotto ab – doch er muss jetzt geduldig sein

Ein Lottogewinn in Millionenhöhe ist für viele der Inbegriff eines Lebenstraums. Plötzlich stehen alle Türen offen: So kann man sich beispielsweise ein Haus, ein neues Auto oder eine langersehnte Reise gönnen. Die finanzielle Freiheit ist zum Greifen nahe – so geht es jetzt auch einem Glückspilz aus Paderborn (NRW).

Er sicherte sich bei der Lotto-6aus49-Ziehung am Samstag (26. Juli) einen Großgewinn in der zweiten Gewinnklasse. Er darf sich nun über 1.023.296,50 Euro freuen und verpasste nur knapp den Jackpot, wie West Lotto berichtet. Dafür fehlte ihm die passende Superzahl 7.

Lotto-Spieler aus NRW muss sich gedulden

Bevor der Lotto-Spieler aus NRW das Geld ausgezahlt bekommt, muss er sich allerdings in Geduld üben. Er ist mit seinem Tippschein noch bis Samstag (2. August) im Rennen. Das heißt: Er kann bei den kommenden Ziehungen weitere Treffer erzielen, je nachdem, welche Zahlen gezogen werden.

Wie viel Geld der Lotto-Spieler aus NRW letztendlich tatsächlich erhält, bleibt also abzuwarten. Die Freude dürfte aber so oder so riesig sein. Neben ihm gibt es übrigens auch noch andere glückliche Gewinner.

Drei Spieler gewinnen 100.000 Euro

Aus NRW auch drei weitere Lotto-Spieler das Glück auf ihrer Seite. Sie gewannen bei der Zusatzlotterie SUPER 6 den Hauptpreis und bekommen jeweils 100.000 Euro.

Die drei Gewinner kommen aus den Kreisen Recklinghausen, Lippe und Märkischer Kreis. Was sie mit ihrem Geld vorhaben, ist allerdings nicht bekannt.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.