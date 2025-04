Movie Park gibt es kurz vor Saison-Start bekannt – Besucher werden es vorm Eingang sehen

Am Samstag (4. April) ist es soweit! Dann eröffnet der Movie Park für die neue Saison seine Türen. Tausende Freizeitpark-Fans werden dann wieder nach Bottrop kommen, um Achterbahn-Spaß zu erleben, sich die ein oder andere Show anzusehen oder nur etwas Leckeres zu essen.

Alle Freizeitpark-Fans aus der Region haben diesem Tag entgegengesehnt. Doch wird sie der Movie Park nicht zur Eröffnung überraschen. Die Besucher können es bereits jetzt vor dem Eingang sehen.

Movie Park: Countdown läuft

Über die Social-Media-Kanäle verkündet der Freizeitpark, dass man in den letzten Zügen sei. „Die letzten Vorbereitungen für den Saisonstart laufen!“, heißt es zum Beispiel in der Instagram-Story vom Mittwoch (2. April). Schon vor zwei Wochen hatte der Park in einem kurzen Video ein Update zum Frühjahrsputz geliefert.

Doch hier wird nicht nur gewischt, geputzt und geschrubbt – oder wie es der Park sagt: „fleißig die Lappen geschwungen und die letzten Pinselstriche gezogen“. Es wartet auch eine große Veränderung auf die Besucher.

Movie Park gibt Parkplatz-Änderung bekannt

Besucher werden es demnächst schon vor dem Eingang sehen. Denn die Änderung betrifft den Parkplatz. „Auf dem Parkplatz am Eingang ändern sich einige Markierungen“, erklärt der Park, „denn sowohl die Parkplätze für Gäste mit Behinderungen, die Wohnwagenstellplätze als auch die Ladeplätze für E-Autos inklusive ‚Umparkplätze‘ sind auf Parkplatz C gezogen.“

Wer also auf diese Parkplätze angewiesen ist und nichts von der Veränderung weiß, könnte bei seinem nächsten Besuch des Parks zunächst aufgeschmissen sein.