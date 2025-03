Movie Park teilt Aufnahmen – DAS bekommen Besucher sonst nicht zu sehen

Nur noch zwei Wochen bis zur Saisoneröffnung im Movie Park! Ab dem 4. April können Besucher des Bottroper Freizeitparks wieder nach Lust und Laune mit den Achterbahnen fahren, in den Parkrestaurants schlemmen oder einfach nur das bunte Treiben genießen.

Doch kurz vor der Wiedereröffnung teilt der Movie Park einige exklusive Einblicke mit den Besuchern. So etwas bekommen die sonst nicht zu sehen.

Movie Park öffnet bald

Im Frühjahr ist wie immer Zeit für den Frühjahrsputz. Zu Hause werden die Fenster auf Hochglanz poliert und im Movie Park geht es in die letzten Vorbereitungen, bevor der Park in wenigen Tagen erneut seine Türen und Tore öffnet, um die Besucher zu empfangen. Schließlich sollen die sich hier auch wohl fühlen.

„Unsere Working Crew arbeitet aktuell noch ‚mit Hochdruck‘ daran, in den letzten Bereichen des Parks den Frühjahrsputz abzuschließen“, teilt der Park auf Instagram mit. „Damit ihr euch zum Saisonstart in zwei Wochen wieder wie an den Filmsets der Traumfabrik Hollywood fühlen könnt!“ In einem zugehörigen Video können Follower bisher ungekannte Szenen mitansehen.

Movie Park teilt Countdown

Die Cleaning-Crew kommt mit eigens gebrandetem Wagen, mit Kärchern und Dampfstrahlern werden die Wege von selbst dem härtesten und unnachgiebigstem Dreck befreit. Überall liegen Wasserschläuche verteilt und Schmutzwasser läuft die Straßen herunter in die Gullys. Fensterscheiben werden wieder blank geputzt. Die Putzkolonne arbeitet sichtbar auf Hochtouren.

Und jetzt teilt der Movie Park auch noch einen Countdown zum Saisonstart. Interessierte können auf das Symbol in der Instagram-Story klicken und sich so eine Erinnerung erstellen lassen, damit sie den Termin auch auf keinen Fall verpassen. Aber das sollte wohl bei der eingefleischten Fangemeinde des Parks sowieso kein Problem sein. Die fiebert ja schon seit Wochen auf den Start hin.