Movie Park, Fort Fun und Co.: Wirbel um Ruhrtopcard-Aktion – „Absolute Frechheit“

Das Ruhrgebiet schließt rund 53 Städte ein. Selbst wer hier geboren ist, hat oftmals noch nicht alles gesehen. Dabei warten zahlreiche kulturelle, sportliche wie herausfordernde Ausflugsziele darauf, entdeckt zu werden.

Mit der Ruhr.Topcard können Besitzer ein Jahr lang aus 150 vielfältigen Ausflugszielen zum vergünstigten Preis wählen. Du willst dich austoben im Almapark in Gelsenkirchen oder planst einen Besuch im GOP Varieté-Theater in Essen oder suchst du doch den Adrenalin-Kick im Movie Park? Alles kein Problem mit der Ruhr.Topcard.

Doch bei manchen Interessenten hält sich die Freude in Grenzen – und das aus einem bestimmten Grund.

Movie Park, Fort Fun und Co. mit der Ruhr.Topcard

Zu bestimmten Zeiten im Jahr gibt es rund um die Ruhr.Topcard besondere Aktionen. Die Anbieter locken nun mit einem zusätzlichen Gratis-Eintritt in einen der teilnehmenden Freizeitparks. Zur Wahl stehen der Movie Park in Bottrop-Kirchhellen, das Fort Fun Abenteuerland oder das Wunderland Kalkar – Kernies Familienpark. Wer im Zeitraum vom 5. Mai bis 31. Mai eine Karte kauft, nimmt den Gratis-Eintritt noch mit.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Eigentlich eine tolle Aktion, doch auf Social Media kommt auch großer Unmut auf. Grund dafür ist der Zeitpunkt der Aktion. In der Vergangenheit galt das Angebot nämlich schon ab April. Hier ein paar Reaktionen:

„Schlechter Scherz oder? Da lohnt es sich einfach nicht mehr. Hätten wir das früher gewusst, hätten wir uns die direkt zu der Dezember Aktion geholt. Echt traurig.“

„Sehr schade, wäre es wieder im April gewesen, hätten wir uns die Ruhrtopcard mal wieder gekauft.“

„Was ein Mist, dann wird das dieses Jahr nix, dann könnt eure Karten behalten. Fängt doch demnächst erst die Aktion im Sommer an.“

„Eine absolute Frechheit!“

Noch mehr News:

Das verspätete Angebot wird von den Anbietern wie folgt erklärt: „Die Aktion startet in diesem Jahr später als gewohnt, da es einige organisatorische Anpassungen gab.“ Klar ist jedenfalls, dass die Osterferien in NRW in diesem Jahr nicht in den Zeitraum fallen, denn die starten am 14. April 2025 und enden am 26. April 2025. Wer dennoch eine Karte kaufen will, der zahlt als Erwachsener 69 Euro und als Kind 43 Euro.