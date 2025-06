Ruhr Park Bochum: Besucher schauen nach oben – sie erkennen es sofort

Neuigkeiten aus dem Ruhr Park Bochum! Das größte Open-Air-Shopping-Center Deutschlands ist ein wahrer Besuchermagnet im Ruhrgebiet. Schließlich bleiben bei den über 150 Geschäften und rund 116.000 Quadratmeter keine Wünsche offen.

Nun verkündet der Ruhr Park Bochum etwas, worauf Kunden schon lange gewartet haben. Besucher, in der Einkaufsdestination einen Blick nach oben werfen, sehen es sofort: Die Umbrella Street ist zurück!

Ruhr Park Bochum verkündet Neuigkeit

Wie in jedem Jahr kehrt die Umbrella Street auch im Sommer 2025 in den Ruhr Park Bochum zurück. Die bunten Regenschirme, die in luftiger Höhe eine Art Dach bilden, sind auch diesen Sommer ein einzigartiges Highlight. Besucher nutzen die rot, gelb, grün, blau und schwarz gefärbten Schirme gerne, um Fotos oder Videos zu machen. Schließlich hat die Umbrella Street einen ganz besonderen Flair, der für wahre Urlaubsgefühle sorgt.

In einem Facebook-Beitrag verkündet der Ruhr Park die Wiederkehr der Umbrella Street und postet dazu direkt einige Bilder der farbenfrohen Regenschirme. Auch die Besucher scheinen sich zu freuen und laden in den Kommentaren fleißig ihre eigenen Schnappschüsse der bunten Decke hoch. „Ich habe sie gestern auch gesehen“, berichtet eine Besucherin freudig.

Highlights in luftiger Höhe

Wer also auf der Suche nach dem perfekten Ort für ein neues Instagram-Bild ist, ist im Ruhr Park Bochum genau richtig. Und wer durch die Foto-Session hungrig wird, kann im Anschluss eine der kulinarischen Köstlichkeiten der vielen Gastronomiebetriebe testen.

Die Umbrella Street ist nicht das einzige Highlight des Bochumer Ruhr Parks, das sich in luftiger Höhe befindet. Erst kürzlich wurde das neue Riesenrad „Up – to the sky“ vorgestellt, das sage und schreibe 38 Meter in den Himmel emporragt. Die Hintergründe zu „Up – to the Sky“ erfährst du in diesem Artikel.