Grugapark ändert Öffnungszeiten und schließt Tageskasse – an diesen Tagen

Bald wird der Grugapark in Essen nicht mehr wiederzuerkennen sein, denn dieser verwandelt sich in eine Festival-Location. Seit Mittwoch (16. Juli) finden im Ruhrgebiet und Berlin die „Rhine-Ruhr 2025 FISU World University Games“ statt und auch im Grugapark hat man dafür einiges vorbereitet. Besucher müssen jedoch einige Einschränkungen beachten, was die Kasse und die Öffnungszeiten angeht.

Von Montag bis Samstag (21. bis 26. Juli) ist der Grugapark nämlich auch Teil des Festivals. Sei es Konzerte von spannenden Künstlern, tolle Angebote für die ganze Familie oder Aktionen, an denen jeder mitmachen kann – die Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm.

Grugapark in Essen: Headliner auf der Kranichwiese

Ein besonderes Highlight: Auf der Kranichwiese werden bekannte Künstler auftreten wie DJ Alle Farben (21. Juli), die Band „Leoniden“ (23. Juli) und ESC-Teilnehmer Michael Schulte (24. Juli). Wie die Stadt Essen mitteilt, findet das Festival im Grugapark vom Haupteingang bis zur Dahlienarena und in weiteren Teilen des Parks statt.

+++ Passend zum Thema „World University Games“: Ski Aggu entdeckt bei Bochum-Auftritt Mann im Publikum – und schreitet sofort ein +++

Wer den Grugapark während der Festivalzeit besuchen möchte, sollte jedoch beachten, dass dieser nicht wie üblich öffnet. Statt um 9 Uhr öffnet der Park in Essen erst um 12 und begeistert die Besucher bis 18 Uhr mit dem Festivalprogramm.

+++ Duisburgerin eröffnet World University Games – plötzlich die peinliche Panne! +++

Diese Zeit gilt für die gesamte Festivalzeit, außer am Samstag, denn an diesem Tag öffnet der Park bereits um 11 Uhr. Nach 18 Uhr schließt der Grugapark auch nicht, sondern die Besucher können sich auf das Bühnenprogramm freuen, das bis 22 Uhr gehen soll.

Grugapark-Tagestickets nicht nutzbar

Auch gibt es eine weitere Einschränkung, denn während der FISU World University Games hat die Tageskasse des Grugaparks nicht geöffnet. Die Tagestickets sind ebenfalls nicht nutzbar. Wer das Event besuchen möchte, muss ein Ticket für FISU für den jeweiligen Tag oder für alle Tage kaufen. Die einzige Ausnahme: Der Eintritt ist mit einer Jahreskarte des Grugaparks möglich, jedoch nur von 9 bis 15 Uhr über die Drehkreuze.

Mehr Themen:

Wer das Festival im Grugapark besuchen will, sollte außerdem beachten, dass der Einlass während des Festivals nur über den Haupteingang und den Eingang Orangerie möglich ist. Auch wird ein weiterer Eingang am Tor neben „Kur vor Ort“ angeboten. Die Ticketkontrollen beginnen täglich eine halbe Stunde vor dem Beginn der Veranstaltung.