Ruhr Park Bochum mit großer Neuerung – es ist nicht mehr zu übersehen

Der Ruhr Park Bochum ist längst mehr als nur ein Shoppingcenter. Deutschlands größtes Freiluft-Einkaufszentrum bietet nicht nur eine beeindruckende Auswahl an Geschäften und Gastronomie, sondern überzeugt auch immer wieder mit innovativen Attraktionen.

Ab sofort wird der Ruhr Park Bochum um ein weiteres Highlight reicher: Das neue Riesenrad „Up – to the Sky“ erhebt sich 38 Meter hoch in den Himmel und setzt architektonische sowie technische Maßstäbe.

Ruhr Park Bochum bekommt neues Riesenrad

Die imposante Konstruktion ist schon von Weitem sichtbar und wird mit ihrer modernen LED-Technik vor allem in den Abendstunden zum echten Blickfang. 225.000 LEDs bringen die Speichen, eine zentrale LED-Leinwand und die Außenstruktur des strahlend weißen Riesenrads zum Leuchten. Bewegte Schriftzüge, visuelle Effekte und Videos sorgen für ein einzigartiges Lichterlebnis. Gemeinsam mit den vielfältigen Angeboten des Ruhrparks wird die Attraktion zu einem Magneten für Besucher aus der gesamten Region.

„Wir wollten nicht einfach nur ein weiteres Riesenrad bauen, sondern ein echtes Erlebnis schaffen – etwas, das im Ruhrgebiet bisher einzigartig ist“, erklärt Sebastian Küchenmeister, der das Projekt gemeinsam mit seinem Cousin Marlon Küchenmeister ins Leben gerufen hat. Mit viel Leidenschaft und Herzblut entstand das Riesenrad, das in den Niederlanden gefertigt und erstmals im Ruhr Park Bochum aufgebaut wurde.

Neues Wahrzeichen im Ruhrgebiet: Modernstes Riesenrad Deutschlands eröffnet am Westfield Ruhr Park Bochum. Foto: ALEX TALASH

Der Aufbau der beeindruckenden Konstruktion erfolgte in kürzester Zeit: Innerhalb weniger Tage setzten 15 Mitarbeiter rund 1.600 Einzelteile zusammen. Acht Spezialtransporte und ein Mobilkran waren nötig, um das 120 Tonnen schwere Riesenrad zu errichten. 24 vollklimatisierte Gondeln, darunter zwölf mit exklusiven Dinnerplätzen, bieten jedem Besucher höchsten Komfort.

TÜV-Abnahme steht noch aus

Das „Up – to the Sky“ ist mehr als nur eine Attraktion – es wird zur Plattform für besondere Momente. Geplant sind regelmäßige Events und Aktionen, die das Riesenrad zu einem zentralen Erlebnisort im Ruhr Park Bochum machen. Mit einer Investitionssumme von 2,5 Millionen Euro setzt die Schaustellerfamilie Küchenmeister auf höchste Qualität und Modernität.

Nach der finalen TÜV-Abnahme, die in den kommenden Tagen erwartet wird, startet das Riesenrad offiziell. Bereits jetzt können interessierte Besucher einen Blick hinter die Kulissen werfen und ab Montag die Ankunft der Gondeln vor Ort erleben. Mit seinem innovativen Konzept und der perfekten Integration in das Angebot des Ruhr Parks wird das „Up – to the Sky“ zum unverzichtbaren Highlight der Region.

