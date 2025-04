Movie Park mit wichtiger Nachricht vor Ostern – „Bitte denkt daran“

Kurz vor Ostern wendet sich der Movie Park an alle Besucher. Wenn man nämlich während der Ostertage den Freizeitpark besuchen möchte, sollte man eine Sache wissen, denn es gibt nämlich eine Einschränkung, die man beachten sollte.

Nicht mehr lange warten, dann kommt endlich der Osterhase. Aber auch vor Ostersonntag (20. April), will man das Osterwochenende auch richtig genießen. Was gibt es da Besseres, als am Karfreitag (18. April) einen Ausflug mit der ganzen Familie zu unternehmen?

Movie Park: Besucher müssen auf Shows verzichten

Wer sich für den Movie Park entscheidet, sollte jedoch eine Sache beachten, wie der Freizeitpark selbst auf den sozialen Medien warnt. Denn auch wenn sich der Freizeitpark manchmal wie eine andere Welt anfühlt, gilt auch dort der Feiertag. Daher muss das Angebot für die Besucher eingeschränkt werden.

Auf Instagram und Facebook warnt der NRW-Freizeitpark: „Liebe Gäste, bitte denkt daran, dass an Karfreitag keine Shows, wie zum Beispiel die Stunt-Show, stattfinden.“ Kein Wunder, denn der Karfreitag ist im christlichen Glauben ein Tag der Stille, weswegen in Deutschland auch ein öffentliches Tanz- und Musikverbot gilt.

Besucher sollten also nicht enttäuscht sein, wenn sie am Karfreitag bei einem Besuch im Movie Park auf die Western Show oder Parade verzichten müssen.

NRW-Freizeitpark beruhigt die Gäste

Die Besucher müssen jedoch nicht gänzlich auf das Unterhaltungsangebot im Movie Park verzichten. Auf den sozialen Medien beruhigt der Freizeitpark die Gäste: „Unsere Walking Characters sind wie gewohnt bei den Meet & Greets für euch da.“

Besucher, die Karfreitag mit ihrer Familie im Movie Park verbringen wollen, sollten also beachten, dass an diesem Tag keine Shows im Freizeitpark stattfinden. Trotzdem können sich die Gäste über die vielen spannenden Attraktionen im Movie Park freuen und die Ostertage dort richtig genießen.