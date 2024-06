Die schönsten Thermen und Saunen im Ruhrgebiet – diese Saunalandschaften solltest du kennen

Wenn man viel zu tun hat oder es im Winter mal richtig ungemütlich ist, kann der Besuch einer Therme im Ruhrgebiet für Entspannung sorgen. Doch nicht alle Thermalbäder haben die gleiche Ausstattung. Du legst Wert auf Solebecken, Dampfbad, Sauna, Ruheräume oder eine Salzgrotte?

Wir haben die Thermen im Ruhrgebiet zwischen Duisburg und Dortmund für dich gecheckt. Wer bietet was an? Wo sind nur Rentner? Hier kriegst du die Infos zu den schönsten Thermen im Ruhrpott.

Schönste Thermen im Ruhrgebiet: Niederrhein Therme Duisburg

Duisburg hat eine der schönsten Thermen im Ruhrgebiet. Die Therme befindet sich im Herzen des Revierparks Mattlerbusch. Sie verfügt über eine Saunalandschaft mit 15 verschiedenen Saunen. Hier sollte jeder einen guten Aufguss für sich finden. Dazu kommt noch ein Saunagarten und mit einem Tauchbecken. Zur Entspannung laden der Ruheraum, der „Raum der Stille“ oder der Palmgarten ein.

Foto: Niederrhein-Therme

Die Therme verfügt auch über ein Solebecken. Es gibt auch eine Gegenstromanlage, Massagedüsen und einen Hot-Whirlpool. Außerdem befindet sich auf dem Gelände des Thermalbads auch noch eine Salzgrotte. Wer nach mehr Bräune sucht, kann sich in den unterschiedlichen Solarien auf die Liege legen. Auch Schwimmer kommen in der Niederrhein Therme auf ihre Kosten. Es gibt ein Wellenbad und ein Wellenbad-Außenbecken. Im Revierpark wirst du auf der Suche einem schönen Thermalbad fündig.

Öffnungszeiten: Sauna & Sole: Montag – Donnerstag 9.00 – 22.00 Uhr; Freitag und Samstag 9.00 -23.00 Uhr; Sonn- und Feiertage 9.00 bis 21.00 Uhr

Publikum: Morgens alt, abends jung.

Preise für Tages- und alle anderen Karten gibt’s hier ›

Schönste Thermen im Ruhrgebiet: Grugapark-Therme Essen

Viele verbinden den Grugapark in Essen nicht unbedingt mit Wellness oder einer Therme. Die Grugapark-Therme hat aber dennoch einiges zu bieten. Wer es schick mag und dafür auch gerne mal ein bisschen tiefer in die Tasche greift, ist in der Grugapark-Therme richtig.

Foto: Grugatherme

In dem Thermalbad gibt es einen besonders exklusiven Spa-Bereich. Außerdem verfügt die Therme im Grugapark über ein Solebecken und ein Innenbecken. Auch hier gibt es unterschiedliche Saunen, wie eine Duftsauna oder eine Rosenquarzsauna. Es gibt des Weiteren auch ein Dampfbad. Ein Highlight des Bads ist der japanische Garten.

Öffnungszeiten: Therme und Sauna: Montag bis Donnerstag von 9.00 – 22.00 Uhr; Freitag und Samstags 9.00 – 23.00 Uhr; Sonn- und Feiertage 9.00 – 19.00 Uhr.

Publikum: Gehobenes und zumeist älteres Klientel. Inkognito mit der Schickeria saunieren.

Preise für Tages- und alle anderen Karten gibt’s hier ›

Schönste Thermen im Ruhrgebiet: Solebad Wischlingen Dortmund

Das Solebad Wischlingen in Dortmund darf in der Aufzählung der schönsten Thermen im Ruhrgebiet natürlich nicht fehlen. Das Solebad bietet besonders eins: sehr viel Platz. Die Sauna- und Thermallandschaft ist so riesig, dass man auf jeden Fall eine Tageskarte braucht, um alles gesehen zu haben.

Foto: Solebad Wischlingen Dortmund

Die Saunalandschaft umfasst elf verschiedene Saunen. Im Saunagarten gibt es auch noch eine Salzgrotte. Neben einem Solebecken gibt es in der Therme auch ein großes Wellenbecken mit einer Lagune. Rund um das Wellenbecken wurden 300 Tonnen Sand verteilt, um das perfekte Urlaubsfeeling mitten im Ruhrgebiet aufkommen zu lassen. Ein Sprungbecken lädt zum spektakulären Eintauchen ins kühle Nass ein. Ein Kurzurlaub in diesem Thermalbad also definitiv möglich.

Öffnungszeiten: Montag – Sonntag 9.00 – 22.30 Uhr.

Publikum: Alles bunt gemischt, was der Pott so hergibt. Vom Kind bis zur Omma.

Preise für Tages- und alle anderen Karten gibt’s hier ›

Schönste Thermen im Ruhrgebiet: Gesundheitspark Nienhausen Gelsenkirchen

Auf der Suche nach einer Wellnessoase im Ruhrpott kann man auch in Gelsenkirchen fündig werden. Einen Kurzurlaub kann man im Gesundheitspark Nienhausen definitiv machen.

Sauna-Freunden stehen neun unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung. Ruhe kann man im Kaminzimmer, im Salinarium oder im Palmgarten finden. Auch im Saunagarten kannst du dich auf Liegen entspannen oder aber für Abkühlung durch einen Besuch des Tauchbeckens sorgen. Außerdem gibt es eine Soleaußenbecken, welches über Unterwassermassagedüsen verfügt. Des Weiteren kannst du auch die Whirlpools nutzen.

Wenn Du auch mal kurz im Ruhestand sein möchtest, um dich danach wie neu geboren zu fühlen, dann bist du hier genau richtig. Gelsenkirchen kann eben mehr als nur Schalke, Liebelein!

Öffnungszeiten: Sauna- und Solebereich Montag bis Donnerstags 9.00 – 22.00 Uhr; Freitag und Samstag 9.00 – 23.00 Uhr; Sonn- und Feiertage 9.00 – 21.00 Uhr.

Publikum: Hier haben die grauen Panther das Sagen. Kann aber sein, dass ich vielleicht auch immer nur zu der kollektiven Rentnerstunde da war.

Preise für Tages- und alle anderen Karten gibt’s hier ›

Schönste Thermen im Ruhrgebiet: Solbad Vonderort Oberhausen

Auch im Solbad Vonderort Oberhausen gibt es keine Specials oder Schnick-Schnack, dennoch kannst du hier deinem Alltagsstress entkommen. Das Solebad ist meine persönliche, riesige Lieblingsbadewanne! Es gibt doch nichts Schöneres, als sich immer wieder im Kreis treiben zu lassen. Leider ist das Solebecken derzeit defekt und kann nicht benutzt werden.

Foto: imago/Werner Otto

Doch auch die Saunawelt des Thermalbads bietet eine kleine Wellnessoase für einen Kurzurlaub im Pott. Bei fünf unterschiedlichen Saunen sollte für jeden Geschmack etwas dabei sein. Im Valo-Bad kann man sich gut entspannen. Ebenso im Ruhehaus mit Flüsterstube und dem Raum der Stille. Die Ruhe- und Liegeflächen im Außenbereich der Therme umfassen fast 4000 Quadratmeter. Außerdem gibt es im Saunagarten ein Außenschwimmbecken.

Im Solbad Vonderort gibt es auch ein Freibad, welches im Sommer geöffnet ist. So können auch Menschen, die gerne ein Freizeitbad besuchen wollen, auf ihre Kosten kommen.

Öffnungszeiten: Sauna- und Solebereich Montag bis Donnerstag 9.00 – 22.00 Uhr; Freitag und Samstag 9.00 – 23.00 Uhr; Sonn- und Feiertage 9.00 – 21.00 Uhr.

Publikum: Hier tummelt sich alles, was zwei Beine hat. Im Winter ist es abends supergemütlich.

Preise für Tages- und alle anderen Karten gibt’s hier ›

Schönste Thermen im Ruhrgebiet: Hamam Sahara Dortmund

Hamam? Ja, ich weiß, es geht um Thermen. Aber so ein Hamam ist eigentlich genau das Gleiche. Saunieren geht hier auch, ABER verlasse nie das Hamam ohne dir eine Schaummassage oder ein Peeling zu buchen! Einfach nur göttlich. Ein bisschen Orient in Dortmund – passt doch perfekt zum Ruhrgebiet.

Foto: Hamam Sahara Dortmund

Auch ein Haman kann für einen Kurzurlaub im Revier dienen. Im Hamam Sahara in Dortmund findest du eine Sauna, einen Whirlpool und auch einen Salzraum. Außerdem gibt es natürlich auch einen Ruheraum, in welchem du dich nach dem Besuch des Hamams oder einer Massage entspannen kannst. Bei schönem Wetter gibt es sogar die Möglichkeit im Außenbereich des Hamams einen Grill zu nutzen. Dafür musst du allerdings dein eigens Fleisch oder Würstchen mitbringen und die Nutzung voranmelden. Schweinefleisch ist übrigens nicht erlaubt.

Öffnungszeiten: Boys und Girls haben getrennte Zeiten! Damen: Mittwoch und Donnerstag von 11.00 – 21.00 Uhr; Sonntag 9.00 – 15.00 Uhr; Herren: Dienstag 15.00 – 1.00 Uhr; Freitag und Samstag 15.00 – 2.00 Uhr; Sonntag: 16.00 – 1.00 Uhr.

Publikum: Ich war bis jetzt immer nur sonntags da und kann sagen: viele Mädelsgruppen. Vielleicht kommen Mamis eher unter der Woche.

Preise für Tages- und alle anderen Karten gibt’s hier ›

Schönste Thermen im Ruhrgebiet: Meditherme Bochum

Auch Bochum hat eine Wellnessoase für einen Kurzurlaub im Ruhrpott zu bieten. Wer Problem mit Nackedeis hat, ist in diesem Thermalbad falsch. Denn nicht nur in der Sauna wird blankgezogen, sondern auch in den Pools und im Solebad. DDR-Feeling im Pott.

Die schönsten Thermen im Ruhrgebiet: Auch die Meditherme Bochum ist dabei. (Archivbild) Foto: IMAGO / Hans Blossey

Es lohnt sich aber, denn die Meditherme haut einiges raus: 16 verschiedene Saunen und Dampfbäder, eine Wasserlandschaft im Innen- und Außenbereich, Sonnengrotten, Sonnenliegeflächen, Kneippbecken mit integrierten Massagesteinen, Schwall- und Regenduschen sowie Tauchbecken.

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 11.00 – 22.00 Uhr; Freitag und Samstag 11.00 – 23.00 Uhr; Sonn- und Feiertage 11.00 – 21.00 Uhr.

Publikum: Der Tagestouri und Genießer ist hier Kurzurlauber. Der Herbert, der täglich sauniert, eher weniger. Dafür das Mutter-Tochter-Gespann, das sich einen Wellness-Tag gönnt.

Preise für Tages- und alle anderen Karten gibt’s hier ›

