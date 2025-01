Movie Park teilt spektakuläre Bilder – „Es wird Zeit“

Rasante Achterbahnen, mystische Geisterbahnen und leckere Imbissbuden: Seit vielen Jahren sorgt der Movie Park in Bottrop für Jubel und Begeisterung. Und statt in den kalten Monaten zu schließen, präsentiert sich der Freizeitpark in einem ganz neuen Gewand.

Zum zweiten Mal infolge hatte der Park nun zum „Hollywood Christmas“ auch noch bis in den Januar geöffnet. Nachdem sich der Movie Park nun in die Pause verabschiedet hat, teilt er jetzt allerdings spektakuläre Bilder: Doch statt Freude fordern die Fans nur eine Sache.

Movie Park: Fans haben nur eine Bitte – „Pre-Season“

Auslöser für den Fragen-Hagel war ein Facebook-Post des Movie Parks. Dort war das große, beliebte Riesenrad zu sehen, das in der Sonne nur so glänzte. Und auch das Kettenkarussell war von der aufgehenden Sonne umstrahlt. Aber nicht nur die Vergnügungswelt war zu sehen, sondern auch die Boten des Winters. Immerhin war das Grün gefroren und machte deutlich: Der Park hat Winterpause.

Denn seit dem 6. Dezember ist der Movie Park zu, mit der Abschlussparade wurde die Saison beendet. Jetzt sind die Studiotore erst einmal geschlossen und die Besucher müssen warten, bis alle Achterbahnen wieder fahren.

Doch die Fans wolle nicht warten. „Es wird Zeit, dass es wieder so weit ist und ihr aufmacht!“, fordert ein Nutzer auf Facebook. Und auch ein anderer schreibt: „Das schreit doch nach einer Pre-Season. Würde gerne kommen und einfach bei euch spazieren gehen.“

Movie Park: Hollywood-Event wird wiederholt

Doch die Fans müssen sich noch ein wenig gedulden. Wann der Movie Park wieder öffnet? Das kannst du HIER nachlesen (>> hier geht’s zum Eröffnungsdatum). Und das ist noch nicht alles, womit der Freizeitpark für Aufsehen sorgt, denn diese Nachricht dürfte für gespitzte Ohren sorgen. Denn anscheinend war die Begeisterung im Park so groß, dass das Hollywood-Event wiederholt werden soll!

Alles zum Erfolg des Events und zur Ausgabe 2025/26 erfährst du >>hier in unserem Artikel.