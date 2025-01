Movie Park: Nach „Hollywood Christmas“-Comeback – jetzt folgt die Nachricht

Die Begeisterung im letzten Jahr war groß, als der Park ankündigte, das Event wiederholen zu wollen. Schon nach dem ersten Jahr sehnten sich die Besucher nach einem Comeback vom „Hollywood Christmas“ im Movie Park. Und sie wurden erhört.

Im Januar dann ging die zweite Ausgabe des Events in Bottrop-Kirchhellen feierlich zu Ende. Wenige Tage später kommt eine Nachricht vom Movie Park, bei der die Besucher sicherlich die Ohren spitzen.

Movie Park zieht Bilanz nach „Hollywood Christmas“

Wie der Freizeitpark am Donnerstag (16. Januar) mitteilt, konnte in der vergangenen Saison ein starker Besucheranstieg verzeichnet werden. Sowohl bei der Wiederholung des Weihnachtsevents als auch über die gesamte Saison hinweg kamen mehr Besucher in den Park. Es ist das beste Ergebnis, dss hier in Bottrop seit 2002 erreicht wurde.

Darüber freut sich Geschäftsführer Thorsten Backhaus immens. „Wir freuen uns sehr, dass unser Winterevent im zweiten Jahr deutlich wachsen konnte und von unseren Gästen gut angenommen wurde. Gerade als Film- und Freizeitpark mit amerikanischen Wurzeln können wir so unsere Identität weiter in Szene setzen und gleichzeitig mehr Öffnungstage für unsere Gäste bieten.“

Movie Park blickt auf Erfolg zurück

„Eine erfolgreiche Winterzeit im Movie Park Germany hinterlässt ihre Spuren und Ho-Ho-Hollywood in Germany schlittert mit einer sehr positiven Bilanz in die Saisonpause“, heißt es in einer Mitteilung. Allein das Winterevent habe 20 Prozent mehr Gäste angelockt als noch bei der Premiere. Offenbar hatte es sich nun rumgesprochen. Ob das bedeutet, dass „Hollywood Christmas“ ein festes Event im Kalender des Parks wird?

Jetzt blickt man hier jedoch erst einmal auf einen vollen Erfolg zurück: 23 Tage voller Weihnachtspracht, 800.000 Lichtern, vier geschmückten Themenbereichen, zehn weihnachtlichen Shows, einer Winterparade und einer neuen Abschlussshow mit Feuer und Lasern.

