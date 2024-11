Movie Park: Vor Winter-Saison geht die Nachricht um – DAS gab es noch nie

Im Sommer sind die Freizeitparks in NRW wie Movie Park, Phantasialand und Co. immer rappelvoll. Wenn es draußen ungemütlicher wird, wird meistens auch der Andrang weniger und die Warteschlangen vor den Attraktionen kürzer.

Das trifft aber offenbar nicht auf den Movie Park in Bottrop-Kirchhellen zu. Denn auch zum Ende des Jahres hat der Freizeitpark für Besucher noch einige Highlights zu bieten. Kurz vor dem Jahresende vermeldet der Movie Park nun eine erstaunliche Nachricht.

Movie Park stellt neuen Rekord auf

Im Oktober und November kommen die Besucher nicht nur in den Movie Park, um mit den Achterbahn zu fahren – sie wollen sich auch bis auf die Knochen gruseln. Denn dann findet bekanntlich wieder das 26. Halloween Horror Festival statt. Das Event erfreut sich seit vielen Jahren großer Beliebtheit, doch in diesem Jahr war der Andrang so groß wie noch nie!

+++ Verkaufsoffener Sonntag in NRW am 24. November fällt aus – das steckt dahinter +++

Der Park freut sich über einen „deutlichen Gästeanstieg von 9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr“, heißt es in einer Pressemitteilung am Mittwoch (20. November). Die Besucherzahlen hätten selbst das bisherige Rekordjahr 2022 übertroffen und einen neuen Rekord aufgestellt. Mit insgesamt acht Horrorhäusern, vier Scare Zones, zahlreichen Shows und Entertainment sowie über 280 Monsterdarstellern stellte das Halloween Horror

Festival ein vielfältiges Programm auf.

Mit der Neuheit „A Quiet Place“ eröffnete der Park nach 2018 erstmalig wieder eine neue IP-Horrorattraktion und kam damit einem starken Gästewunsch nach. Zum erste Mal arbeitete der Movie Park zudem mit Christian Farla und seinem Team für eine Freak Show in Studio 7 zusammen und präsentierte „Unhallowed – The Freak Show Straight out of Hell“.

Und obwohl die 26. Ausgabe einen Eventtag weniger offen war, besuchten zwischen September und Mitte November durchschnittlich 14 Prozent mehr Menschen pro Tag die Horrorwood Studios als 2023.

Ein Highlight kommt noch

Bislang ist der Movie Park eigenen Angaben zufolge auch für das gesamte Jahr auf einem guten Kurs. Die Zahlen für die gesamte reguläre Saison von März bis November würden nach dieser Zwischenbilanz leicht über dem Vorjahr liegen. Und da kommt am Ende des Jahres ja noch ein weiteres Highlight: das „Movie Park’s Hollywood Christmas“. Das Winterevent findet ab dem 29. November zum zweiten Mal statt.

Noch mehr News:

Unter anderem stehen eine große Christmas Tree Celebration, Christian Farla‘s „A Magical Christmas Tale“ Show, Meet Santa & Friends, eine winterliche Version der Parade, eine 360 m² große Eislauffläche und vier weihnachtlich gestaltete Themenbereiche auf dem Programmplan. Eine neue Abschlussshow mit Feuer-, Laser- und Lichteffekten bildet zudem das große Finale eines jeden Eventtages. Am 6. Januar geht der Movie Park in die Winterpause.