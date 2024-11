Verkaufsoffener Sonntag in NRW am 24. November fällt aus – das steckt dahinter

Verkaufsoffene Sonntage erfreuen sich bei vielen Kunden in NRW großer Beliebtheit. Abseits des stressigen Alltags können sie endlich einmal in Ruhe shoppen und müssen nicht direkt zum nächsten Termin huschen.

Eigentlich müssen die meisten Läden an Sonn- und Feiertagen geschlossen bleiben. Doch das Ladenöffnungsgesetz NRW sieht Ausnahmen für verkaufsoffene Sonn- und Feiertage vor. Dazu muss ein begründetes öffentliches Interesse vorliegen. Das kann ein Fest, Markt oder eine Messe sein, die an einem Sonn- oder Feiertag stattfindet. Aber auch die Belebung von Innenstädten oder Ortsteilzentren an sich fällt darunter.

Am Ende dürfen Verkaufsstellen in NRW an bis zu acht nicht unmittelbar aufeinanderfolgenden Terminen, ab 13 Uhr für bis zu fünf Stunden geöffnet sein. Doch am 24. November wird es keinen verkaufsoffenen Sonntag in NRW geben – und das hat auch senen Grund.

++ NRW-Stadt steigt zu Deutschlands angesagtesten Reiseziel auf – es ist weder Köln noch Düsseldorf ++

Verkaufsoffener Sonntag am 24. November in NRW fällt aus

Wer sich auf ein vorweihnachtliches Shopping am 24. November in NRW gefreut hat, wird enttäuscht sein. Denn in den Städten des bevölkerungsreichsten deutschen Bundeslands haben die Geschäfte zu.

Mehr Themen:

Denn am 24. November ist Totensonntag. Der stille, kirchlicher Feiertag findet immer am letzten Sonntag vor dem ersten Adventssonntag statt und markiert das Ende des Kirchenjahres. In den evangelischen Kirchen gedenken die Gläubigen am Totensonntag den Verstorbenen des Jahres, legen Blumen und Gestecke am Friedhof ab.