NRW-Stadt steigt zu Deutschlands angesagtesten Reiseziel auf – es ist weder Köln noch Düsseldorf

Na, wer hätte das gedacht? Eine NRW-Stadt ist zu Deutschlands angesagtesten Reiseziel aufgestiegen – und es ist weder Köln noch Düsseldorf. Die Trend-Stadt liegt mitten im Herzen des Ruhrgebiets!

Essen ist spitze – zumindest, wenn man dieser Statistik Glauben schenkt. Die NRW-Stadt hat jetzt einen begehrten Titel eingeheimst. Laut einer Analyse von „booking.com“ ist Essen DIE Trend-Stadt in Sachen Reisen 2025.

Das ist die Top 5

In die Top 5 der angesagtesten Reiseziele für 2025 schaffen es unter anderem das Ostseebad Thiessow auf Rügen (Platz 5), die Solestadt Bad Dürrenberg in Sachsen-Anhalt (Platz 4), die idyllische Kommune Herxheim bei Landau in Rheinland-Pfalz (Platz 3) und der Wanderort Steibis im Allgäu (Platz 2). Und auf Platz 1 liegt eben die von der Industrie geprägte Metropole Essen, die sich in den letzten Jahren, unter anderem durch die Ernennung zur Umwelthauptstadt Europas im Jahr 2017, zur grünsten Metropole in NRW transformiert hat.

Das freut natürlich auch den Oberbürgermeister Thomas Kufen: „Wir arbeiten seit 2018 kontinuierlich daran, Essen als Entdecker-Ziel zu positionieren. Unsere Stadt hat den optimalen Mix aus Natur, Kultur und Urbanität. Wir haben starkes und organisches Wachstum bei den Ankünften und das Potenzial, weiter zu wachsen“, lässt er sich in einer Pressemitteilung der Stadt zitieren.

Die Stadt Essen hat einiges zu bieten

Und Essen hat einiges zu bieten: Die Zeche Zollverein (UNESCO Welterbe), ein umgebauter Industriekomplex, bietet Kultur und das Museum Folkwang beherbergt gleich vier Werke von Vincent van Gogh. Neben grünen Rückzugsorten wie dem Grugapark oder dem Baldeneysee, bietet die Großstadt vier urbane Wandersteige. Reisende können aber auch neue Reisegefährten und Bekanntschaften bei einem lokalen Bier-Tasting schließen und die Gastfreundschaft im Ruhrgebiet hautnah erfahren.

Auf diesen Titel dürfen alle Essener stolz sein!