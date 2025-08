Nächster Neueröffnungshammer im Limbecker Platz? „Möglichkeit zu wechseln“

Shopping-Center wie der Limbecker Platz in Essen sind im stetigen Wandel. Kunden können sich regelmäßig auf Neueröffnungen gefasst machen. Von anderen Shops müssen sie sich hingegen verabschieden. Doch was ist für 2025 noch geplant?

„Zum Ende des Jahres übergeben wir dann auch die Flächen der ehemaligen Karstadt-Fläche an die Mieter, die wir schon jetzt ankündigen können, aber wahrscheinlich auch an die neuen, die wir bis dahin dazugewinnen werden. Wir übergeben die Fläche erst mal an P&C und den großen Intersport, die dann Anfang 2026 kommen werden“, erklärte Center Manager Anastasios Meliopoulos bereits im Gespräch mit DER WESTEN (>>> hier mehr dazu lesen). Jetzt wird über einen weiteren Neueröffnungshammer spekuliert.

Spekulation über Neueröffnung im Limbecker Platz

Konkret geht es dabei um Anson’s, der Tochtergesellschaft von P&C. Der Herrenausstatter befindet sich derzeit auf der Kettwiger Straße 47, nur ein paar Häuser entfernt von P&C. Dort finden Kunden eine große Auswahl an Bekleidung, Schuhen, Wäsche und Accessoires.

Doch auch die Adresse könnte sich schon bald ändern. Auf Anfrage der „WAZ“ äußerte sich eine Pressesprecherin zu den Plänen: „Wir prüfen derzeit die Möglichkeit, mit Anson’s in das Einkaufscenter Limbecker Platz zu wechseln.“ Weitere Informationen sind derzeit nicht bekannt. Doch was würde ein Umzug für Essens Innenstadt bedeuten?

Anson’s-Umzug könnte negative Folgen haben

Der Wegzug namhafter Modegeschäfte macht es für die Essener Innenstadt immer schwerer, ihre Anziehungskraft aufrechtzuerhalten. Vor allem die Kettwiger Straße, die lange Zeit zu den wichtigsten Einkaufsadressen der Stadt zählte, büßt damit erneut wichtige Besuchermagnete ein.

