Limbecker Platz macht es offiziell – Kunden können es bald sehen

Egal ob Elektronik, Klamotten oder Drogerie: Wer im Limbecker Platz in Essen shoppen geht, der wird in der Regel fündig. Doch schon bald können Kunden noch etwas ganz anderes in dem Einkaufscenter bestaunen.

Der Limbecker Platz in Essen hat eine Aktion ins Leben gerufen – und diese richtet sich nicht direkt an die Kunden. Profitieren tun sie trotzdem. Auf seinem offiziellen Facebook-Account fordert das Einkaufscenter jetzt Vereine und Initiative dazu auf, sich bei den Verantwortlichen des Limbecker Platz zu melden.

Limbecker Platz will Vereine sichtbar machen

„Vereine und Initiativen der Region – live bei uns! Der Limbecker Platz wird zur Bühne für das, was unsere Region besonders macht: das Engagement der Menschen! Ob Sport, Kultur, soziale Projekte oder kreative Ideen – hier präsentieren sich Vereine, Initiativen und Organisationen, die das Leben vor Ort aktiv mitgestalten“, heißt es auf der Webseite des Centers.

Wer Teil eines Vereins oder einer Initiative ist, kann seine Arbeit im Limbecker Platz vorstellen – egal ob in Form eines Infostands, einer Mitmachaktion oder einer kreativen Präsentation. Und auch Besucher kommen bei der Aktion auf ihre Kosten: Sie bekommen interessante Einblicke in die Arbeit der einzelnen Vereine und werden bei den Mitmachaktionen gefordert.

Limbecker Platz macht Versprechung

Jeder interessierte Verein kann dabei sein. Für die Bereitstellung eines Standes inklusive passendem Bodenbelag nimmt der Limbecker Platz einen Beitrag von 100 Euro. „Bitte bring dein eigenes Informationsmaterial und Werbemittel mit, um deinen Verein und eure Aktivitäten zu präsentieren“, fordert das Einkaufscenter auf.

„Wir bewerben die Aktion über unsere Website sowie auf unseren Social-Media-Kanälen (z. B. Facebook und Instagram). Auch vor Ort wird ein Plakat auf die Aktion hinweisen“, verspricht der Limbecker Platz weiterhin.

Wer seinen Verein in der Shopping-Mall sichtbar machen möchte oder noch Fragen zu der Aktion hat, meldet sich per E-Mail an: info@limbecker-platz.de.