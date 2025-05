Centro Oberhausen: Rosafarbene Wand zieht alle Blicke auf sich – was passiert hier?

Mit über 250 Geschäften zählt das Westfield Centro Oberhausen zu einem der größten Einkaufszentren in NRW. Von Klamottenläden über Restaurants bis hin zu Drogerien – Kunden müssen hier auf kaum einen Lieblingsshop verzichten.

Und das Centro Oberhausen wächst dabei immer weiter. Zuletzt wurde erst angekündigt, dass in die alte Laden-Zeile von Galeria eine neue New-Yorker-Filiale einziehen wird (mehr dazu kannst du hier erfahren >>>). Doch eine rosa Wand macht jetzt schon auf die nächste Neueröffnung aufmerksam.

Centro Oberhausen: Neueröffnung steht bevor

Es gibt Shops, die bei ihren Fans einen enormen Hype auslösen. Miniso gehört zweifellos dazu. Das chinesische Unternehmen verbindet preisgünstige Fan-Artikel bekannter Franchises mit einem breiten Angebot an Haushalts- und Kosmetikprodukten. Jetzt sorgt Miniso in NRW für große Freude: Die beliebte Marke plant eine neue Filiale im Centro Oberhausen.

Schon jetzt macht dieser Plan Eindruck im Centro Oberhausen. Dort ist bereits laut den „Ruhrnachrichten“ eine auffällige rosafarbene Wand mit der Botschaft „Miniso Coming Soon“ zu sehen. Vorbeigehende Besucher bleiben stehen und schauen. Auch in den sozialen Medien teilen Fans begeistert Bilder und Videos der Ankündigung.

Details zur neuen Filiale im Centro Oberhausen

Wann genau die Miniso-Filiale im Centro Oberhausen eröffnet, bleibt noch unklar. Die Stellenanzeigen auf der Unternehmens-Homepage lassen jedoch auf einen baldigen Termin schließen. Miniso sucht unter anderem Store Assistants in Teilzeit ab dem 16. Juni und Vollzeitkräfte ab dem 16. Juli. Die neuen Mitarbeiter werden sich sicherlich bald um die Einrichtung des Ladens kümmern.

Für Miniso ist der neue Standort im Centro Oberhausen ein weiterer Schritt, um in Deutschland Fuß zu fassen. Der erste Versuch begann 2017 in Berlin, doch dieser Shop musste wieder schließen. Seit September 2024 ist Miniso jedoch wieder da, mit einer Filiale im Einkaufszentrum Limbecker Platz in Essen. Danach folgten Eröffnungen in Bochum, Karlsruhe und nun auch bald in Oberhausen.

Das Konzept von Miniso begeistert Kunden weltweit. Nach Angaben der Homepage betreibt das Unternehmen mittlerweile über 7100 Filialen. Besonders beliebt sind Artikel zu Franchises wie „Harry Potter“, „Lilo & Stitch“ und „Die Peanuts“. Kuscheltiere, Accessoires und praktische Produkte für den Alltag sind ein großer Bestandteil des Sortiments. Wenn der neue Store im Centro Oberhausen eröffnet, wird er sicher schnell viele Fans anziehen.

