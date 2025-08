Wende im Wechsel-Poker? BVB-Transfer droht zu platzen

Nicht nur Neuzugänge: Beim BVB werden in diesem Sommer auch einige Spieler den Verein verlassen. Das ist jedenfalls der Plan der Dortmunder Bosse, die mit einigen Profis nicht für die Zukunft planen.

Dazu zählt auch Giovanni Reyna. Es gibt einen Interessenten für den US-Amerikaner, doch die Forderungen des BVB sind wohl zu hoch. Dabei sah es vor Kurzem noch gut aus. Jetzt droht der Transfer zu platzen.

BVB-Forderungen zu hoch?

Immer wieder gaben die BVB-Bosse Giovanni Reyna noch eine Chance, endlich durchstarten zu können. Diese Chancen konnte der 22-Jährige nie richtig nutzen. Die Gründe sind unterschiedlich: Verletzungen, Blessuren oder die zu große Konkurrenz im Dortmunder Team.

Deshalb haben Sebastian Kehl und Co. die Geduld verloren. Reyna soll in diesem Sommer den Verein verlassen. Als heißester Interessent gilt seit mehreren Wochen Parma aus der italienischen Serie A. Während es zuletzt Medienberichten zufolge in den Verhandlungen sehr positiv aussah, könnte jetzt ein Wechsel platzen.

Die Verhandlungen scheinen nämlich ins Stocken geraten zu sein, wie „Sky“ berichtet. Parma soll nämlich nicht bereit sein, die Forderungen von Borussia Dortmund zu erfüllen. Anscheinend verlangt der Revierklub zu viel für Reyna.

Transfer droht zu platzen

Parma will demnach nur sieben bis acht Millionen Euro für den BVB-Star zahlen, während Borussia Dortmund eine Ablösesumme in Höhe von zehn bis 12 Millionen Euro fordert. Ob beide Mannschaften da auf einen Kompromiss kommen? Es bleibt abzuwarten, wie der Transfer-Poker um Reyna weitergeht. Sollte der Deal platzen, wäre es für den US-Nationalspieler besonders bitter.

Im Team von Trainer Niko Kovac würde er mit großer Sicherheit kaum bis gar keine Spielzeit bekommen. Für die Dortmunder ist es in diesem Sommer zudem die letzte Möglichkeit, einige Millionen bei einem Reyna-Wechsel zu kassieren. Sein Vertrag läuft nämlich im Sommer 2026 aus. Bis zum 1. September ist das Transferfenster in Deutschland und Italien geöffnet.