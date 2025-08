Urlaub in der Türkei: Besonderer Ort lockt mit Disney-Schlössern – warum er heute ein Lost Place ist

Der Urlaub in der Türkei ist für viele Menschen aus Deutschland ein Muss. Sonne, Strand, gutes Essen, vergleichsweise günstige Preise und viel Geschichte und Kultur können genossen werden. Doch es gibt auch einen Ort im Bosporus-Land, der heute als Geisterstadt gilt.

Dabei ist er auf den ersten Blick wie ein Traum aus dem Märchen. Die „verlassene Stadt“ liegt in der Nähe von Mudurnu in der Provinz Bolu im Norden des Landes. Dort gibt es ein Luxuswohnprojekt mit dem Namen Burj al-Babas. Sie lockt im Urlaub in der Türkei mit vielen kleinen Disney-Schlössern, wird deshalb auch „Disney-Schlösser-Geisterstadt“ genannt.

Urlaub in der Türkei: Besonderer Lost Place lockt mit Disney-Schlössern

Ursprünglich sollte sie aus 732 identisch aussehenden Minischlössern bestehen. Ab 2014 wurde gebaut, ein Großteil wurde bis 2018 auch fertiggestellt. Dann aber ging es nicht mehr voran, weil die Baufirma Insolvenz anmelden musste. 2022 übernahm ein türkischer Staatsfonds betroffene Firmen. 2024 kam dann noch ein US-Investor dazu.

Die Häuser sollten über Leitungen mit heißem Mineralwasser aus lokalen Quellen von Mudurnu versorgt werden, um damit Swimmingpools zu füllen, die sich in den Kellern der Gebäude befinden. Der Ort hat sich inzwischen zu einem beliebten Lost Place entwickelt.

Burj al-Babas kann im Urlaub in der Türkei besucht werden. Foto: Imago

Noch ist unklar, ob der Bau eines Tages vielleicht doch wieder aufgenommen wird. Übrigens drehte Deutsch-Rapper Ufo361 dort auch das Musikvideo zu seinem Song „Bad girls, good vibes“.

