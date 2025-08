Zwei Groß-Events in Düsseldorf sorgen für volle Straßen – DAS gilt es zu beachten

In Düsseldorf sorgt am Sonntag (3. August) eine besondere Verkehrslage für Herausforderungen. Zwei Großveranstaltungen ziehen Tausende in den Osten der Stadt. Das Beachvolleyball-EM-Finale und der Preis der Diana locken Besucher von nah und fern.

Um Staus zu vermeiden, rät die Stadt, auf das Auto zu verzichten. Worauf Besucher noch achten sollten, erfährst du im Folgenden.

Tipps für eine stressfreie Anreise nach Düsseldorf

Der Preis der Diana findet am Grafenberger Wald statt. Für die Anreise empfehlen die Veranstalter die Nutzung des ÖPNV oder Fahrrads. Am Staufenplatz und am Metro-Parkplatz stehen Parkplätze bereit. Von dort bringen Shuttlebusse die Gäste direkt zur Rennbahn. Auch die Fahnenburgstraße wird angepasst.

Am Rochusclub treffen Fans des Beachvolleyball-EM-Finales aufeinander. Auch hier rät die Stadt zu Bus und Bahn. „Da das Parkplatzangebot am Rochusclub sehr begrenzt ist, wird allen Besuchenden empfohlen, zur Beachvolleyball-EM mit dem ÖPNV anzureisen“, teilt ein Sprecher gegenüber „Rheinische Post“ mit. Zusätzliche Sharingangebote für E-Scooter und Fahrrad-Abstellflächen erleichtern die Mobilität.

Düsseldorf setzt auf nachhaltige Mobilität

Erwartet werden bis zu 18.000 Besucher beim Pferderennen und 4.000 Fans beim Volleyballturnier. Die Veranstalter informieren ihre Gäste bereits seit Wochen über die besten Anreisemöglichkeiten. Mit einem Mix aus Bahn, Bus und E-Mobilität bleibt Düsseldorf trotz Großevents erreichbar.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.