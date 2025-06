Wetter in NRW: Heiß, heißer, bum! In den nächsten Tagen sollten wir für alles gewappnet sein

Nach dem Regen kommt die Sonne und das im wahrsten Sinne des Wortes, denn nach einem nass-kühlen Start in den Juni steht NRW eine markante Wetterumstellung bevor. Die sogenannte Schafskälte verabschiedet sich, ein kräftiges Hochdruckgebiet übernimmt – und bringt die erste Hitzewelle des Jahres mit teils extremen Temperaturen.

In der Spitze sind in NRW bis zu 37 Grad möglich. Doch mit der Hitze wächst auch die Gefahr von Unwettern, besonders am kommenden Sonntag (15. Juni).

NRW: Gewitter auf dem Vormarsch – Anwohner müssen aufpassen

Noch zeigt sich das Wetter verhalten: Am Pfingstmontag liegen die Höchstwerte in NRW bei rund 20 bis 22 Grad, mit einem Sonne-Wolken-Mix. Doch bereits ab Dienstag (10. Juni) steigen die Temperaturen kontinuierlich an. Ein Hochdruckgebiet positioniert sich nämlich direkt über Mitteleuropa und sorgt ab Mittwoch (11. Juni) für durchweg trockenes, zunehmend sonniges Wetter.

Am Donnerstag (12. Juni) werden in NRW bereits bis zu 30 Grad erwartet. Der Freitag (13. Juni) bringt dann laut „wetter.net“ den offiziellen Start der Hitzewelle: Weite Teile von NRW erreichen Temperaturen um die 33 Grad, lokal sind auch 34 Grad möglich.

Besonders in städtischen Regionen wie Köln, Düsseldorf oder Essen bleibt es auch in der Nacht ungewöhnlich warm – teils über 20 Grad, sogenannte Tropennächte.

Am Samstag (14. Juni) steigt die Hitze weiter an. Rund um Köln, am Niederrhein und im Rheinland sind Höchstwerte von bis zu 36 Grad in Reichweite. Der absolute Höhepunkt wird am Sonntag (15. Juni) erwartet. Laut aktueller Modellprognosen sind dann in Teilen NRWs sogar bis zu 37 Grad möglich.

Samstag und Sonntag: Gewitter am Wochenende

Während der Samstag (14. Juni) noch weitgehend trocken und sonnig verläuft, könnten sich ab dem Abend erste Schauer und Gewitterzellen über NRW bilden. Mit steigender Luftfeuchtigkeit und extremer Hitze verdichtet sich die Lage am Sonntag (15. Juni). Dann rechnen Meteorologen mit der landesweiten Bildung einer Gewitterfront, die im Laufe des Tages von West nach Ost zieht.

Dabei besteht in NRW erhöhte Gefahr für Hagel, Sturmböen, Starkregen und vereinzelt auch Tornados. Noch ist unklar, wann und wo genau die Gewitter entstehen – doch die Wahrscheinlichkeit für schwere Unwetter gilt als hoch.

Klar ist: Die erste Hitzewelle des Jahres trifft NRW mit voller Wucht: Temperaturen bis 37 Grad, tropische Nächte und drückende Luft inklusive. Doch die Sommerfreude wird von der drohenden Unwetterlage getrübt. Also besser die Wetter-Entwicklungen im Blick behalten, bevor es ungemütlich wird.