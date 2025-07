Wetter-Befürchtungen in NRW werden wahr – Experte deutlich: „Der Knaller“

Das Wetter in NRW spielt aktuell etwas verrückt – denn vor allem für den Sommer sind zurzeit die Temperaturen eher so mäßig. „Aber jetzt zum Sonntag, Montag, Dienstag wird es deutlich kälter – zum Teil wird es knapp mit der 20-Grad-Marke“, lautet das ernüchternde Fazit von Wetter-Experte Dominik Jung auf dem YouTube-Kanal „wetter.net“.

In den Bergen erwartet der Diplom-Meteorologe sogar Schnee … Doch was bedeutet das jetzt für die kommenden Tage in NRW? Trotz der aktuellen wechselhaften Wetterphase ist dieser Sommer 2025 immer noch einer der wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Laut Jung ist der Sommer nicht weg – er sei aktuell nur woanders …

Wetter in NRW bleibt durchwachsen

Für den heutigen Sonntag (27. Juli) sind für NRW im Laufe des Tages bis zu 24 Grad angesagt. Am Montag (28. Juli) wird es dann noch ein Ticken kühler – hier werden gerade einmal bis zu 22 Grad erwartet, etwas Regen und Sonnenschein inklusive. „Der Dienstag (29. Juli) ist ebenfalls so ein bisschen durchwachsen, stark bewölkt, wenige Chancen auf Sonnenschein – kurz vor Monatsende ist weit und breit in Deutschland keine Spur von einem Hochsommer“, resümiert Jung.

Der Mittwoch (30. Juli) und Donnerstag (31. Juli) sehen ganz ähnlich aus – auch hier rechnet der Wetter-Experte nicht mehr mit dem langersehnten Hochsommer. Und es kommt noch dicker: „Ja, das ist der Knaller, die Knaller-Karte schlechthin. Die Temperaturanomalie für nächste Woche vom 28. Juli bis zum 4. August nach dem europäischen Wettermodell und da liegt so ein richtiger Kaltluftberg plötzlich über Mitteleuropa.“

Jung macht es also ganz deutlich: Eine Kältekuppel hat sich über uns gelegt! „Es ist einfach deutlich zu frisch Ende Juli“, zieht der Experte von „wetter.net“ sein Fazit. Auf eine Veränderung kann sich ganz NRW und Deutschland erst einmal nicht freuen – denn auch der August scheint kühler zu starten, als normalerweise zu erwarten ist.