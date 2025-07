Sommer-Rückkehr in NRW? Wetter-Experte offenbart es: „Da könnte sich was tun“

Der Sommer lässt in NRW aktuell zu wünschen übrig. Anstelle von Sonnenschein und milden Temperaturen, bietet er derzeit Wolken und Regenschauer. Nicht gerade das perfekte Wetter für einen Besuch im Freibad oder in der Eisdiele. Bitter! Vor allem für alle, die sich in den langersehnten Sommerferien befinden und in der Heimat bleiben.

Bei „wetter.net“ erklärte Diplom-Meteorologe Dominik Jung noch vor einigen Tagen, dass sich an dem Wetter in NRW Ende Juli vermutlich nichts ändern würde. Doch jetzt gibt es einen Funken Hoffnung für alle Sonnenliebhaber, was den August betrifft.

Sommer in NRW – Wetter-Experte gibt Prognose ab

„Bis Ende Juli, Anfang August wird sich relativ wenig tun, aber nächste Woche gibt es Hoffnung. So nach Wochenmitte, da könnte sich vielleicht was tun“, erklärt der Wetter-Experte jetzt in einem Video. In Deutschland könnte der Sommer dann endlich zurückkommen.

Demnach könnten sehr warme Luftmassen nach NRW kommen, welche Temperaturen von 25 bis 31 Grad mit sich bringen. Der Deutsche Wetterdienst gibt in seiner Darstellung für Düsseldorf eine ähnliche Prognose ab.

Sonnenanbeter können sich freuen

Der 10-Tages-Trend zeigt, dass die Temperatur demnächst immer weiter steigen könnte. Am Donnerstag (30. Juli) sind demnach Temperaturen von etwa 25 Grad in Sicht. Am Wochenende könnte die 30-Grad-Marke laut einiger Prognosen wieder geknackt werden.

Im August dürfte der Sommer und das gute Wetter in NRW also noch einmal ein großes Comeback feiern. Wie lange es anhält, ist bislang allerdings noch nicht bekannt. Sonnenanbeter sollten ihre Chance also lieber nutzen.