Pommes-Preis in NRW-Freibad erhitzt die Gemüter – „Unverschämtheit“

Wenn bei sommerlichem Wetter zahlreiche Menschen in die Freibäder strömen, dürfte ihnen beim Blick auf die ein oder andere Speisekarte der Freibad-Buden der Appetit vergehen. Denn der Preis von Pommes, Pizza und Co. in einem NRW-Freibad, so sehen es viele Nutzer der Plattform Reddit, hat es ganz schön in sich.

Ein Nutzer veröffentlichte auf der Plattform ein Foto der Speisekarte des Ossendorfbads in Köln-Ehrenfeld – und sorgte für Diskussionen. Die Preise dort erinnern eher an die Kölner Innenstadt als an ein klassisches Freibad: Eine kleine Portion Pommes kostet 4,50 Euro, ein vegetarischer Flammkuchen 13,50 Euro. Für ein großes Kölsch werden ebenfalls 4,50 Euro fällig, der große Cheeseburger mit Pommes schlägt mit 14,90 Euro zu Buche.

Pommes-Preis in NRW-Freibad sorgt für Diskussion

In den Kommentaren zu dem Beitrag gingen die Meinungen auseinander. Einige Nutzer kritisierten die Preise mit den Worten „Unverschämtheit“, „einfach frech“ und „Da kann man ja gleich ins Restaurant gehen“. Andere zeigten sich gelassener über die Pommes-Preise im NRW-Freibad: „Normale Preise. Willkommen in Deutschland“, entgegnete einer auf die Empörung.

Pächter Mehmet Sahin zeigt Verständnis für die Kritik der Menschen aus NRW. Er betreibt nicht nur die Bude im Ossendorfbad, sondern auch die Kioske in drei weiteren Kölner Bädern – ein Alleinstellungsmerkmal laut Kölnbäder. Er sagte gegenüber „T-Online“: „Das macht alles keinen Spaß mehr. Die Lieferanten erhöhen die Preise alle sechs Monate – und ich muss ja auch irgendwie Gewinn machen.“ In der Zukunft könnte es deshalb schwierig werden.

Pächter in Sorge um die Zukunft

Denn: „In der Gastronomie müssen Sie mit dem Verkauf eines Produkts nach dem Einkauf eigentlich erstmal 300 Prozent Gewinn machen – damit Sie Ihre Mitarbeiter, die Miete, die Betriebskosten bezahlen können, und damit am Ende auch noch was für Sie übrig bleibt.“

Sahin erklärt, dass ihn bei einer Pizza Margherita die Einkaufskosten von 5,80 Euro derzeit zwingen würden, die Pizza für mindestens 18 bis 19 Euro zu verkaufen. „Das kauft doch dann gar keiner mehr“, sagt er. Aktuell kostet die große Margherita im Ossendorfbad 12,90 Euro. Steigen die Preise des Pizza-Lieferanten weiter, wird es schwierig. Doch das ist nicht das einzige Problem für den Pächter des NRW-Schwimmbads.

NRW-Freibad vor dem Aus?

Sahin beschäftigt etwas mehr als zwölf Aushilfen, die derzeit 12,82 Euro pro Stunde bekommen. Sollte die Bundesregierung zustimmen, steigt der Lohn nächstes Jahr auf 15 Euro.

„Ich muss ganz ehrlich sagen: Mal schauen, was wir nächstes Jahr machen. Vielleicht muss ich dann die weiße Fahne hissen“, erklärt er weiter. Wie es dann mit dem NRW-Freibad und dem Pommes-Verkauf weitergeht, bleibt nun abzuwarten.

