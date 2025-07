Wetter-Experte lässt in NRW alle Hoffnungen platzen – „Könnte komplett ins Wasser fallen“

Das Wetter ist mies und das, obwohl NRW mitten in den Hundstagen steckt. Laut einer Bauernregel soll es in dieser Zeit – 23. Juli bis 23. August – besonders heiß sein. Doch Pustekuchen! Stattdessen bleibt es seit Tagen wechselhaft, teils regnerisch oder auch gewittrig. Und heiß ist es auch nicht mehr.

Wann kehrt der Sommer zurück? Nicht in den kommenden Tagen, sagt Dominik Jung von „wetter.net“. Der Meteorologe gibt eine vorsichtige Prognose ab, die allerdings nicht viel Hoffnung auf eine Besserung macht.

Wetter in NRW bleibt nass und unbeständig

Nicht die heißeste, sondern eher die nasseste Zeit des Jahres scheint aktuell in NRW zu herrschen. Und nass bleibt es auch in den kommenden Tagen. Der August-Start wird alles andere als sommerlich. Bis zum 12. August erwartet das ECMWF-Wettermodell vor allem in Nordwesten bis zu 120 Liter Regen pro Quadratmeter.

Auch aktuell: Bittere Ferien! Experte sieht schwarz für Sommer-Wetter in NRW: „Viel nass“

Davon sollen laut GFS und ICON gut 30 bis 40 Liter alleine bis zum Wochenende fallen. „Das erste Augustwochenende könnte ins Wasser fallen“, spricht der Experte die nüchterne Erkenntnis aus. NRW steht zudem vor einer „U-25-Woche“, sprich: Die Temperaturen bleiben unter 25 Grad.

+++ Pommes-Preis in NRW-Freibad erhitzt die Gemüter – „Unverschämtheit“ +++

Wetter in NRW: Wann kommt der Sommer zurück?

Am Mittwoch (30. Juli) erleben wir mit 24 Grad das Temperaturhoch der Woche, am Donnerstag sind es schon nur noch 21 Grad und es wird wieder regnerisch und schaurig. Am Freitag fallen die Temperaturen bereits auf knapp unter 20 Grad und steigen am Wochenende auch wieder nur auf 21 Grad. Gewitter, Schauer, ein wolkenverhangener Himmel – das sind keine schönen Aussichten für NRW.

Mehr News:

Aktuell liegt die Wärme sogar weniger im Mittelmeer als im Norden. Skandinavien erlebt zurzeit die längste Hitzeperiode seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Doch wann kehrt der Sommer auch nach Deutschland zurück? Dominik Jung von „wetter.net“ sieht zumindest einen „zaghaften Aufwärtstrend“ ab Montag (4. August) und bis Mitte des Monats könnten die Temperaturen dann auch wieder die 25 Grad erreichen. Allerdings lassen sich darüber zum jetzigen Zeitpunkt noch keine genauen Aussagen treffen.