Bittere Ferien! Experte sieht schwarz für Sommer-Wetter in NRW: „Viel nass“

Ist das bitter! Das Wetter in NRW lässt alle Sonnenanbeter derzeit buchstäblich im Stich. Der Sommer bleibt aus. Statt Sonne und Hitze stehen Regen und vergleichsweise niedrige Temperaturen auf dem Programm – ausgerechnet während der Sommerferien!

Wann wird es mal wieder richtig Sommer? Das fragen sich wohl viele von uns beim Blick auf das Wetter in NRW. Und: Es soll nicht besser werden! Diplom-Meteorologe Dominik Jung hält eine bittere Prognose parat.

Wetter in NRW: Die Ferien fallen ins Wasser!

Die Sommerferien in NRW gehen noch bis zum 26. August. Genug Zeit für das Wetter also, um endlich umzuschlagen. Doch Pustekuchen! Die Ferien fallen für alle buchstäblich ins Wasser.

+++Guns N’Roses: Fans wollen Megastars in Düsseldorf nah kommen – damit haben sie nicht gerechnet+++

„Viel nass in diesen Tagen bei uns in Mitteleuropa und in Deutschland. Und nass geht es auch weiter“, prophezeit Jung in einem Video auf dem Youtube-Kanal von „Wetter.net“. Vor allem in der West- und Südhälfte, aber auch für Norddeutschland wird kräftig Regen vorausgesagt.

Ebenfalls interessant für dich: NRW-Bürger machen Urlaub in den Niederlanden – kurz hinter der Grenze beginnt das Drama

Wetter in NRW: Keine Besserung in Sicht

Wenn du einen Urlaub an der Nord- oder Ostsee geplant hast, dann solltest du in jedem Fall eine Regenjacke mitnehmen. „Vollherbstwetter mitten im Hochsommer“, so die traurige Vorhersage von Jung. „Urlaub macht da wohl nur wenig Freude in diesen Tagen.“ Und auch wer seine Ferien in den Alpen verbringt, muss die Gummistiefel einpacken. Hier wird es ebenfalls ordentlich nass.

Mehr Themen und Nachrichten haben wir hier für dich zusammengefasst:

„Diese nassen Zeiten bleiben mindestens bis Anfang August erhalten“, betont der Wetter-Experte. Bislang liegt das Temperatur-Mittel im Juli deutschlandweit bei 18,7 Grad. „Aber es war ein sehr nasser Monat.“ Ein klein wenig Hoffnung gibt es doch noch in Sachen Sommer-Wetter – aber wohl erst zur Augustmitte hin.