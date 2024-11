Weihnachtsmarkt in NRW: Hier stehen die besonderen Weihnachtsmärkte in Nordrhein-Westfalen

Du kennst sie sicherlich alle – die größten und schönsten Weihnachtsmärkte in NRW. Zur Adventszeit gehört ein Besuch auf einem typischen Weihnachtsmarkt mit Lichterketten, Glühwein, Weihnachtsmusik und den Leckereien verschiedenster Holzhütten einfach dazu. Ein bisschen Abwechslung kann bekanntlich aber nie schaden! Auch Weihnachtsmärkte, die sich vom klassischen Weihnachtszauber abheben, können einen Besuch Wert sein. Doch welche besonderen Weihnachtsmärkte gibt es in NRW?

Weihnachten mal anders? Das geht auf vielen der besonderen Weihnachtsmärkte in NRW! Denn warum sollte die Adventszeit jedes Jahr gleich aussehen? Irgendwann verlieren die normalen Weihnachtsmärkte ihren Reiz, wenn aus einem Besuch der weihnachtlichen Holzhütten ein bloßes Getümmel in der Menschenmasse wird. Schaust du auf einem der besonderen Weihnachtsmärkte vorbei, wirst du sicherlich auch Menschen um dich rum haben, dafür aber auch etwas sehen und entdecken wollen. Welche der besonderen Weihnachtsmärkte sich lohnen, verraten wir dir.

Wintertraum im Phantasialand

Du möchtest du Weihnachten etwas besonderes Erleben? Dann auf ins Phantasialand! Foto: Phantasialand

Eigentlich kein Weihnachtsmarkt, aber eine ziemlich spektakuläre Attraktion ist das Phantasialand zur Winterzeit. Das Phantasialand gehört zu den Weihnachtsmärkten, die auch nach Weihnachten noch geöffnet haben. Der actiongeladene Freizeitpark in NRW verwandelt sich zur Wintersaison in den reinsten Winterzauber mit weihnachtlicher Beleuchtung, Lichtershows und einer Schlittschuhbahn. Der Kunstschnee, Artisten und die Weihnachtsdeko machen den Wintertraum im Phantasialand zu einem besonderen Weihnachtsmarkt. Auch die Leckereien sorgen im Phantasialand Wintertraum für Weihnachts-Feeling: Glühwein, Grünkohl und Flammlachs kannst du an jeder Ecke bekommen.

Nach wie vor kannst du im Wintertraum Phantasialand Achterbahn fahren. Welcher der besonderen Weihnachtsmärkte in NRW bietet dir wohl sonst die Möglichkeit, mit atemberaubender Geschwindigkeit durch die Luft zu sausen? Ein Besuch im Phantasialand ist im Winter damit genauso lohnenswert wie im Sommer – auf die besten Attraktionen musst du nicht verzichten. Der einzige Haken: Im Phantasialand wirst du wesentlich mehr Geld für den Eintritt, als auf einem der anderen besonderen Weihnachtsmärkte in NRW zahlen müssen.

Weihnachtsmarkt auf Kloster Graefenthal

Auf Kloster Graefenthal erwartet dich ein besonders schöner Weihnachtsmarkt! Foto: IMAGO/Funke Foto Services

Einen besonderen Weihnachtsmarkt findest du auf dem Gelände des alten Klosters Graefenthal in Goch. Hier machst du zur Weihnachtszeit eine kleine Reise in die Vergangenheit und landest auf einem stimmungsvollen Markt im Mittelalter-Style. In den Holzhütten des besonderen Weihnachtsmarkts auf Kloster Graefenthal findest du jede Menge Antiquitäten, Weihnachtsdekoration und Leckereien wie holländischen Käse – der klassische Glühwein darf natürlich auch nicht fehlen. Das besondere Highlight vom Weihnachtsmarkt in Goch sind aber die Show-Acts.

Bummelst du auf Kloster Graefenthal zwischen den Holzhütten umher, wirst du von Chor-Musik und A-Capella-Gruppen begleitet werden. Das Showprogramm des Markts solltest du dir nicht entgehen lassen: Feuershows, Greifvogelshows und eine Schlittenfahrt mit Huskys machen den Weihnachtsmarkt auf Kloster Graefenthal besonders. Der Weihnachtsmarkt in Goch findet ausschließlich am ersten Dezember-Wochenende von Donnerstag bis Sonntag statt. Erwachsene müssen auf dem besonderen Weihnachtsmarkt in NRW fünf Euro Eintritt zahlen, Kinder bis 16 Jahre kommen kostenlos rein.

Besonderer Weihnachtsmarkt in Hagen

Einen besonderen Weihnachtsmarkt findest du in Hagen. Foto: IMAGO/Zoonar

Möchtest du den überfüllten, riesigen Weihnachtsmärkten entfliehen, ist der Weihnachtsmarkt am Freilichtmuseum in Hagen genau das Richtige für dich. Abgelegen vom Stadtgewimmel findest du in Hagen den wahren Weihnachtszauber. Die beleuchteten Fachwerkhäuser verleihen dem romantischen Weihnachtsmarkt des Freilichtmuseums Hagen eine stimmungsvolle Atmosphäre. Unter Lichterketten kannst du am besonderen Weihnachtsmarkt in NRW Handwerkskünste in allen Formen bestaunen. Neben der Handwerkskunst, die du an verschiedenen Holzhütten kaufen kannst, formen Eisschnitzer Eisblöcke zu beeindruckenden Statuen.

Der besondere Weihnachtsmarkt am Freilichtmuseum Hagen hat typischerweise nur am ersten Adventswochenende geöffnet. Ein Märchenerzähler, authentische Weihnachtsmusik und die einzigartige Handwerkskunst machen den Weihnachtsmarkt sehenswert. Massenware wirst du auf dem Weihnachtsmarkt in Hagen zum Kauf nicht finden. Für den Eintritt zum Freilichtmuseum Hagen müssen Besucher zur Weihnachtszeit sechs Euro zahlen.

Mittelalter Weihnachtsmarkt in Dortmund

Wer nach einem besonderen phantastischen Weihnachtsmarkt sucht, sollte in Dortmund vorbeischauen. Foto: IMAGO/Funke Foto Services

Zu den besonderen Weihnachtsmärkten in NRW gehört der Mittelalter Weihnachtsmarkt am Fredenbaumpark in Dortmund. Nicht umsonst ist der fantastische Weihnachtsmarkt am Fredenbaumpark als „Lichtermarkt“ bekannt. Zwischen tausenden stimmungsvollen Fackeln und Feuern kannst du rund um den Lichtersee jede Menge entdecken. Von mittelalterlich verkleideten Menschen, die Besuchern des besonderen Weihnachtsmarkts die allerfeinste Show bieten, bis zu Holzhütten im Mittelalter-Style ist alles mit dabei. Hier kannst du Leckereien kosten, die nicht von dieser Welt sind: Fruchtweine und Honigweine machen erst den Anfang.

Als Mittelalter-Fan solltest du dir im Fredenbaumpark auf keinen Fall die Musik-Zelte entgehen lassen – hier spielen viele bekannte Acts aus der Rock-Szene. Und das Beste am Weihnachtsmarkt: Der Lichtermarkt am Fredenbaumpark hat während des gesamten Dezembers geöffnet und gehört zu den besonderen Weihnachtsmärkten, die in NRW sogar nach Weihnachten offen haben. Der Eintritt zum fantastischen Weihnachtsmarkt in Dortmund kostet 15 Euro, Kinder unter 15 Jahren zahlen neun Euro.

Lichtermarkt in Duisburg

Weihnachtsmarkt mal anders? Das bekommst du in Duisburg! Foto: IMAGO/Funke Foto Services

Der Lichtermarkt im Landschaftspark Duisburg-Nord gehört zu den besonderen Weihnachtsmärkten in NRW. Wer mal einen Weihnachtsmarkt im komplett anderen Stil sehen möchte, ist in Duisburg genau an der richtigen Adresse. Du hast die typischen Holzhütten, Tannenbäume und Weihnachtsmützen satt? Der besondere Weihnachtsmarkt in Duisburg liegt mitten in einer stillgelegten Industrieanlage – und bietet dir das Weihnachten von Morgen. Mit LED-Lichtern, weißen Zelten und der futuristischen Kulisse bekommt der Weihnachtszauber auf diesem besonderen Weihnachtsmarkt in NRW einen neuen Namen. Aber was hat der Markt zu bieten?

Neben den typischen Leckereien widmet sich der Lichtermarkt in Duisburg vor allem dem Kunsthandwerk. Massenware gibt es hier nicht. Über 100 Künstler präsentieren dir auf dem besonderen Weihnachtsmarkt in Duisburg ihr einzigartiges Kunsthandwerk. Das ein oder andere Kunstwerk wird dir damit garantiert den Atem rauben! Vor allem für staunende Kinder ist der Weihnachtsmarkt in NRW besonders schön. Erst ab einem Alter von 13 Jahren müssen Besucher für den Lichtermarkt in Duisburg einen Eintritt von 6,50 Euro zahlen. Der Weihnachtsmarkt hat im Landschaftspark Duisburg allerdings nur am ersten Adventswochenende geöffnet.

Besonderer Weihnachtsmarkt in Remscheid

Ein besonderes Highlight erwartet dich auf dem Weihnachtsmarkt in Remscheid. Foto: IMAGO/Zoonar

Von den klassischen Weihnachtsmärkten in NRW hebt sich der besondere Weihnachtsmarkt in Remscheid wegen einer Sache ab: der Eislaufbahn. Möchtest du auf einem Weihnachtsmarkt nicht nur zwischen Holzhütten mit Glühwein und anderen Leckereien umherlaufen, sondern auch noch etwas erleben? Ab nach Remscheid! Auf diesem besonderen Weihnachtsmarkt wartet eine 600 Quadratmeter große Natureisbahn zum Schlittschuhlaufen auf dich. Im Gegensatz zu anderen besonderen Weihnachtsmärkten in NRW hast du in Remscheid den Vorteil, dass es einen nicht ganz so großen Ansturm gibt. Der Weihnachtsmarkt in Remscheid ist deutlich ruhiger und damit für Kinder wesentlich schöner als größere Märkte in NRW.

Neben einem Riesenrad, typischen Holzhütten mit Glühwein und allerlei Leckereien gibt es auf dem Weihnachtsmarkt in Remscheid sogar noch eine zweite Eisfläche. Auf der zweiten Eisfläche des Weihnachtsmarkts können Kinder sich am Eisstockschießen probieren. Der Weihnachtsmarkt ist in Remscheid die gesamte Weihnachtszeit über geöffnet, grundlegender Eintritt muss nicht gezahlt werden.

Besondere Weihnachtsmärkte in Schlössern und Burgen

Kleine, heimische Weihnachtsmärkte sind für Kinder in NRW häufig am schönsten. Auf Schlössern und Burgen kann der Weihnachtszauber für Kinder zum wahren Highlight werden. Der Weihnachtsmarkt auf Schloss Lüntenbeck gilt mit seinem Bilderbuch-Kino, Stockbrot am Lagerfeuer und dem Puppentheater in NRW als schönster Weihnachtsmarkt für Kinder. Doch es gibt auch einige andere besondere Weihnachtsmärkte auf Burgen und Schlössern in NRW, die einen Besuch Wert sind.

Besondere Weihnachtsmärkte auf Burgen und Schlössern in NRW: Schlossweihnacht auf Schloss Dyck

Weihnachtsmarkt auf Schloss Moyland

Kupferstädter Weihnachtstage in Stolberg

Weihnachtsmarkt in der Altstadt Soest

Die besonderen Weihnachtsmärkte in NRW kennst du jetzt. Möchtest du dich doch dem riesigen Trubel und Weihnachtszauber stellen? Dann solltest du auf den schönsten Weihnachtsmärkten in NRW vorbeischauen.