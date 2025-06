Sexy Bikini-Show bei Vanessa Mai – „Sie ist so wunderschön!!!“

Sie ist eine der Stimmen im deutschen Schlager und ein echter Social-Media-Star dazu: Vanessa Mai weiß, wie sie ihre Fans begeistert. Ob mit Ohrwurm-Hits wie „Wolke 7“, als Jurorin bei „Deutschland sucht den Superstar“ oder mit Einblicken in ihr Leben abseits der Bühne – die 33-Jährige trifft stets den richtigen Ton. Aktuell allerdings nicht im Studio, sondern in einem Luxus-Skidorf in Österreich, wo sie sich eine wohlverdiente Pause gönnt.

Wie es sich für einen echten Star mit Social-Media-Gespür gehört, lässt Vanessa Mai ihre Community auch an dieser Auszeit teilhaben. Und das mit einer Reihe von Urlaubsbildern, die keine Wünsche offenlassen.

Vanessa Mai zeigt sexy Bikini-Show

1,2 Millionen Follower auf Instagram bekommen derzeit Einblicke in eine Idylle zwischen Bergen, Pool und Hüttenzauber. Doch Vanessa Mai zeigt nicht nur, wo sie urlaubt, sondern auch wie.

In einem Bikini-Schnappschuss lehnt sie lässig am Pool, auf einem anderen hebt sie das Weinglas in die Kamera, während ihr Hund Ikki zufrieden im Hintergrund sitzt. Natürlich darf dabei auch die passenden Caption nicht fehlen: „100 Prozent verliebt in diesen Ort“, schreibt Mai unter die Bilder. Eine vielsagende Anspielung.

Vanessa Mai kündigt neuen Song an

Denn in Kürze erscheint Vanessa Mais neuer Song „100 Prozent verliebt.“ Und über den freuen sich die Fans der Schlagersängerin bestimmt genauso, wie über die Schnappschüsse. Kommentare auf Instagram zeigen deutlich, was die Community von den Fotos hält.

++ auch interessant: Vanessa Mai verkündet es selbst – „Das musste ich ändern“ ++

„An diesem traumhaften Ort würde ich mich auch sehr wohlfühlen. Genieße den Urlaub“, schreibt ein User unter den Instagram-Beitrag. Ein anderer ergänzt: „So lässt es sich leben, herunterkommen und abschalten.“ Und ein dritter schreibt: „Sie ist so wunderschön!!!“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mehr News haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Das Hotel selbst, in dem Vanessa Mai ihre Seele baumeln lässt, schreibt auf seiner Website: „Es ist ein Ort der Stille, der inneren Einkehr.“ Und wie es scheint, hat die Schlagersängerin ihren Aufenthalt durchaus genossen.