Zoom Gelsenkirchen: Tiere müssen den Zoo verlassen! Besucher außer sich – „Oh mein Gott“

Die Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen zählt zu den beliebtesten Tierparks in NRW. An 365 Tagen im Jahr können Besucher eine Weltreise an einem Tag erleben. Auf einer Fläche von mehr als 30 Hektar bieten die Erlebniswelten Alaska, Afrika und Asien rund 900 Tieren eine Heimat.

Neben Giraffen, Löwen und anderen großen Tieren finden aber auch die kleinsten Vierbeiner einen Platz im Zoo. So gibt es unter anderem auch Feldhamster im Zoom Gelsenkirchen. Und hier hat der Tierpark eine freudige Nachricht zu verkünden.

Zoom Gelsenkirchen wildert Tiere aus

Auf Facebook teilt der Zoo in NRW seinen Fans eine unerwartete Nachricht mit. „Erste Feldhamster aus der ZOOM Erlebniswelt Gelsenkirchen erfolgreich ausgewildert“, beginnt der Beitrag voller Freude. Vor einigen Tagen seien einigen Mitarbeiter nach Niedersachsen gereist, um acht vom Aussterben bedrohte Feldhamster auszuwildern. Auf einer vorbereiteten Fläche in Göttingen. Es handelt sich um fünf Männchen und drei Weibchen, die vergangenes Jahr in der ZOOM Erlebniswelt geboren worden sind und nun in die Freiheit entlassen wurden.

„Die Auswilderung ist Teil eines Artenschutzprojekts der AG Feldhamsterschutz Niedersachsen, mit der wir kooperieren. Die AG Feldhamsterschutz Niedersachsen kümmert sich um den Schutz und die Nachzucht sowie die Wiederansiedlung des vom Aussterben bedrohten Feldhamsters“, erklärt die Erlebniswelt im Netz. Ursprünglich sei nämlich der Feldhamster in Göttingen eine häufig vorkommende Art.

Fans feiern das!

Die Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen will nun offenbar etwas zurückgeben. „Aus diesem Gebiet stammen auch die Gründertiere, auf die die Tiere zurückgehen“, schildert der Zoo weiter. Doch das ist nicht der einzige Grund. „In den vergangenen Jahrzehnten sind die Bestände des Feldhamsters dramatisch zurückgegangen. Ursachen dafür sind vor allem die intensive Landwirtschaft, moderne Erntemethoden, der Einsatz von Pestiziden sowie der damit verbundene Verlust an Lebensraum und Nahrung“, schreibt der Tierpark.

Mehr Themen:

Die Auswilderung der Feldhamster sei nun aber ein bedeutender Beitrag zur langfristigen Sicherung der Population in Deutschland. Und auch die Fans sind bei diesem Anblick hin und weg. „Oh mein Gott ist der niedlich“ oder „Oh, die sind so toll. Danke, dass ihr das macht“, kommentieren zwei Fans.