Zoo in NRW teilt pikantes Geheimnis – es könnte alle neun Monate passieren

Die Zoos in NRW sind vor allem für ihre Artenvielfalt beliebt und bekannt. Der Zoo in Köln ist da besonders beliebt bei den Besuchern. Mit 12.000 Tieren, großzügigen Außen- und Parkanlagen, spektakulären Tierhäusern und einer der größten Elefantenparks Europas ist das auch kein Wunder.

Der Kölner Zoo hat einfach eine Menge zu bieten. So auch beim Tiernachwuchs. Erst im April 2025 ist eine männliche Sitatunga-Antilope zur Welt gekommen. Im Netz gibt der Zoo in NRW nun ein paar Details preis und überrascht mit einem interessanten Fakt!

Bald wieder Nachwuchs in einem NRW-Zoo?

Der wenige Monate alte „Poelo“ ist Star eines aktuellen Facebook-Beitrages des Kölner Zoos. „Mutter ist die zwölfjährige ‚Suri‘, die 2014 aus der ZOOM Erlebniswelt Gelsenkirchen nach Köln kam. Sie ist sehr erfahren. ‚Poelo‘ ist bereits ihr zwölftes Jungtier“, schreibt der Kölner Tierpark in seinem Beitrag. Für Tierfans mag „zwölf Jungtiere“ jetzt ziemlich viel klingen – doch der Zoo klärt auf: Die als Wasserkudu bekannten Tiere können ziemlich oft Nachwuchs bekommen!

+++Zoo in NRW macht es öffentlich – es passiert erstmals nach zehn Jahren+++

„Die Tiere leben in der Regel in Haremsgruppen mit mehreren Weibchen und einem Bock. Sitatungas werden mit weniger als einem Jahr geschlechtsreif. Weibchen können alle neun Monate ein Jungtier gebären. Die Tragzeit beträgt im Mittel 250 Tage“, heißt es in dem Facebook-Post weiter. Damit ist also klar, dass das noch lange nicht das letzte Sitatunga-Antilopen-Jungtier im Kölner Zoo ist.

Mehr Themen:

Denn der Zoo in NRW ist dafür bekannt, sich sehr für die kontrollierte Erhaltungszucht von Tieren einzusetzen. Auch wenn die Sitatungas aktuell von der Internationalen Naturschutzunion (IUCN) als „nicht bedroht“ aufgeführt werden, wolle der Tierpark zur Aufrechterhaltung eines gesunden Tier-Bestands beitragen. Und wer weiß, vielleicht gibt es in wenigen Monaten wieder Nachwuchs zu verkünden.