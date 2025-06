Zoo in NRW lässt es nun alle Besucher wissen – DAS gab es die letzten zehn Jahre nicht mehr

Gerade erst ließ der Zoo Wuppertal (NRW) die Bombe platzen: Die Pfleger konnten sich pünktlich zum diesjährigen Welt-Papageien-Tag über Nachwuchs im Bereich der Hyazinth-Aras freuen! Mehr dazu erfährst du hier >>>.

Doch schon geht es im NRW-Zoo erneut rund. Diesmal betrifft es allerdings ein ganz anderes Gehege im Grüne Zoo Wuppertal. Und was hier geschah, das hat man in Wuppertal schon seit zehn Jahren nicht mehr gesehen!

Zoo in NRW teilt freudige Nachricht

Denn auch im Mishmi-Takinen-Gehege soll es jetzt Nachwuchs gegeben haben. Die rinderähnlichen Tiere, die in freier Wildbahn im Hochgebirge leben, zählen laut der Roten Liste der Weltnaturschutzunion IUCN zu den gefährdeten Tierarten.

+++ Zoo-Pfleger aus NRW nimmt Pinguin mit nach Hause – kurz nach seiner Geburt war es nicht zu übersehen +++

Aus diesem Grund beteiligt sich der Zoo aus NRW am Europäischen Ex-Situ-Programm (EEP), das die Zucht der Takine weiter am Leben erhalten soll. Und erstmals nach zehn Jahren hat das im Wuppertaler Tierpark erfolgreich geklappt.

SO geht es dem Jungtier

„Erstmals seit zehn Jahren gibt es im Grünen Zoo Wuppertal wieder Nachwuchs bei den Mishmi-Takinen: Weibchen ‚Karuna‘ brachte heute Mittag auf der Außenanlage, im Beisein der gesamten Herde, ein gesundes Kalb zur Welt“, schrieb der Grüne Zoo Wuppertal am Montagabend (16. Juni) bei Facebook. Damit wuchs die Takine-Population hier auf fünf Tiere.

Für Mama „Karuna“ soll es bereits das sechste Kälbchen gewesen sein, dass sie zur Welt brachte. Doch im NRW-Zoo war es eine Prämiere für das Takine-Weibchen. Das Kalb ist außerdem das erste Jungtier, das auf der neu gestalteten und fast 4.000 Quadratmeter großen Takin-Anlage „Kula Kangri“ zur Welt kam. Es soll laut den Tierpflegern fit und munter sein und bereits am Montag getrunken haben.

Nicht nur der Zoo aus NRW zeigt sich jetzt begeistert. Auch unzählige Besucher flippten am Montagabend ob der schönen Kunde förmlich aus. „Kleine Takinchen sind so niedlich!“, „Jaaaa endlich“ oder „Wie schön ist das denn“ war unter anderem in der prall gefüllten Kommentarspalte zu lesen.