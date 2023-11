Zoo-Besuch mit Hund in Deutschland: In diesen Zoos kann dein Vierbeiner andere Tiere besuchen

Es ist Wochenende und du planst den nächsten Ausflug, aber willst deinen Hund nicht alleine zu Hause lassen? Kein Problem! In diesen Zoos in Deutschland kannst du deinen Vierbeiner problemlos mitnehmen. Wir beziehen uns bei unserer Aufzählung dabei auf Informationen der Seite hundeerlaubt.de. Hunde „wir dürfen rein“ Schild Foto: imago/Steinach

Zoo Braunschweig

Im Zoo in Braunschweig ist der Besuch mit eurem Hund gar kein Problem. Euer Vierbeiner hat auch die Möglichkeit, die 300 verschiedenen Tiere zu beobachten. Zusätzlich zu eurem Eintrittspreis müsst ihr für euren Hund nochmal zwei Euro bezahlen. Wichtig ist, dass ihr euren Hund an einer kurzen Leine führt, Laufleinen sind in dem Zoo untersagt.

Viele neue Eindrücke bedeutet Aufregung, nicht nur für euch, sondern auch für euren Hund. Ihr solltet darauf achten, dass euer Hund sich trotzdem ruhig verhält und nicht an die Gehege springt. Der Zoo bietet außerdem an, als Hundeschule vorbeizukommen, um mit den Vierbeinern zu trainieren – allerdings nur unter vorheriger Anmeldung und nicht an Wochenenden, Feiertagen oder Ferien. Falls euer Hund sein Geschäft erledigen muss, ist das auch überhaupt kein Problem, Kotbeutel gibt es kostenlos an der Kasse.

Alpaka aus dem Zoo Braunschweig Foto: imago images / Danita Delimont

Thüringer Zoopark Erfurt

Die Thüringer sind auch echte Hundefreunde! Ihr könnt mit eurem Hund in den Zoo in Erfurt. Allerdings gilt auch hier kurze Leinenpflicht. Überall könnt ihr euren Vierbeiner aber nicht mit hinnehmen. Vor Tierhäusern, begehbaren Anlagen und auf dem Bauernhof müssen eure Hunde eine kleine Pause machen, denn dort dürfen sie nicht mit. Vor jedem Tierhaus befindet sich aber ein Wassernapf, wo euer Liebling kurz neu auftanken kann. Für den Hund müsst ihr am Eingang zusätzlich 3,50 Euro Eintritt zahlen.

Thüringer Zoo Erfurt Foto: IMAGO/Karina Hessland

Bergzoo Halle

Hier gibt es sogar eine Jahreskarte für Hunde! Im Bergzoo Halle sind eure vierbeinigen Freunde herzlichst willkommen. Für vier Euro könnt ihr euren Hund mit auf die Reise nehmen, außerdem gibt es die Möglichkeit, eine Jahreskarte für euren Hund für 15 Euro zu kaufen.

Wichtig zu beachten ist, dass euer Hund andere Zoobesucher und Zootiere bei einem Besuch nicht stört. Auch hier gilt kurze Leinenpflicht. Wenn ihr Kotbeutel für euren Hund vergessen habt, ist das auch überhaupt nicht schlimm. Der Zooladen stellt euch kostenlos welche zur Verfügung. Für die Grundversorgung ist auch gesorgt, der Zoo hat an vielen Ecken Trinkschalen aufgestellt.

Blick von Oben auf den Bergzoo Halle Foto: IMAGO/Steffen Schellhorn

Tierpark Friedrichsfelde Berlin

Pro Besucher dürfen zwei Hunde mit als Begleitung genommen werden. Im Tierpark Berlin hat euer Hund kostenlosen Eintritt. Er darf sogar mit in die Tierhäuser und die Tiere drinnen beobachten. In den begehbaren Tieranlagen muss er allerdings vorne warten. Zu beachten ist jedoch, dass ihr an Kotbeutel denken müsst und euer Hund an der kurzen Leinen geführt werden muss.

Eingang am Tierpark Friedrichsfelde Berlin Foto: imago images/POP-EYE

Zoo Rostock

Hunde sind im Zoo Rostock an der Ostseeküste ebenfalls gerne gesehen. Sie dürfen jedoch nur die Tiere in den Außengehegen beobachten, achtet hierbei darauf, dass euer vierbeiniger Freund nicht die anderen Zootiere ärgert. In den Tierhäusern, auf den Kinderspielplätzen und im Darwineum muss euer Hund leider draußen bleiben.

Für Familien ist noch wichtig zu beachten, dass erst Kinder ab 14 Jahren den Hund führen dürfen, grundsätzlich gilt auch hier die Nutzung einer kurzen Leine. Wenn du eine Pause brauchst, steht dir und deinem Hund die Zoo-Gastronomie zur Verfügung. Hier und an anderen Stellen im Zoo gibt es Wassernäpfe für eure felligen Begleiter. Eine Tageskarte für euren Hund kostet sechs Euro, eine Jahreskarte gibt es für 20 Euro.

Foto: IMAGO/BildFunkMV

Jaderpark Nordsee

Zoo und Freizeitpark in einem. Der Freizeitpark hat viele Fahrgeschäfte und Spielanlagen für die ganze Familie zu bieten und der Zoo hat über 600 Tiere. Ein Tier davon darf dein Hund sein. In dem Jaderpark an der Nordsee sind die kleinen Haustiere nämlich gerne gesehen. Wichtig für einen Besuch ist zu beachten, dass euer Hund nicht mit auf die Fahrgeschäfte, in die Streichelgehege oder in die Tierhäuser darf.

Der Eintritt für euren Liebling ist kostenlos, allerdings sind Kotbeutel selbst mitzubringen oder an der Kasse käuflich zu erwerben. Achtet darauf, dass euer vierbeiniger Freund sich friedlich verhält und an einer kurzen Leine geführt wird.

Bereich Okavango River im Jaderpark Nordsee Foto: imago images/Marc Schüler

Tierpark Hellabrunn München

Im Tierpark Hellabrunn darfst du mit deinem Hund auf Entdeckungstour gehen. Jedoch darf pro Besucher nur ein Hund mitgeführt werden, aber das kostenlos. Es sollte darauf geachtet werden, dass der Hund einem Zoo-Besuch gewachsen ist und einen guten Umgang mit außergewöhnlichen Situationen hat.

Euer Hund darf nicht mit in die Tierhäuser und auch nicht unbeaufsichtigt vor den Häusern angebunden werden. Eine Ausnahme sind Blindenhunde, welche selbstverständlich mit in die Häuser dürfen. Für alle Hundebesitzer gilt das Führen an der kurzen Leine.

Eingangsbereich vom Zoo Hellabrunn in München Foto: imago/Volker Preußer

Zoo Augsburg

Wenn du eine Jahreskarte für den Augsburger Zoo hast, kommt dein Hund gratis mit rein, ansonsten kostet der Eintritt für den Vierbeiner vier Euro. Du bekommst dazu einen Kotbeutel, eine Futterprobe von Happy Dog und eine Hundeordnung. Auf dem ganzen Zoogelände ist dein Hund an der kurzen Leine zu führen. Bei einer Mittagspause in der Gaststätte ist dein Hund herzlich willkommen. Auf den Spielplätzen und in den begehbaren Tieranlagen muss der Vierbeiner aber draußen warten.

Luftbild Augsburger Zoo und Umgebung Foto: imago images/Alexander Rochau

Zoo Hannover

Bildungsreise für dich und deinen Hund im Zoo Hannover. Der Erlebnis-Zoo Hannover ist nicht nur für dich, sondern auch für deinen Hund ein Erlebnis, mit vielen neuen Gerüchen. Der Hund ist dabei jedoch durchgehend an einer kurzen Leine zu führen. Wenn ihr euren Hund mitnehmen wollt, zahlt ihr für die Karte elf Euro.

Eingangsbereich im Zoo Hannover Foto: imago images / Henning Scheffen

Zoo Heidelberg

Im Heidelberger Zoo ist der Besuch mit Hund kostenlos möglich. Am Eingang erhältst du auch gratis Kotbeutel. Es ist nur darauf zu achten, dass der Hund nicht zu nah an die Gehege kommt und an einer kurzen Leine zu führen ist. Außerdem musst du deinen Hund vor Tierhäusern, Spielplätzen und begehbaren Gehegen vorne anleinen. Das dürfte für deinen Liebling aber kein großes Problem sein, denn auf ihn wartet dort ein Napf mit frischem Wasser. Bei Kampfhunden ist zu beachten, dass diese einen Maulkorb tragen müssen.

Eingangsbereich Zoo Heidelberg Foto: imago/Verena Scholze

Gassi gehen mal anders ist in vielen deutschen Zoos möglich. Haltet euch nur immer an die Zoovorschriften vor Ort, damit ein Besuch für alle, inklusive eures vierbeinigen Freundes zu einem unvergesslichen Erlebnis wird.

Vielleicht ist dir schon aufgefallen, dass in dieser Aufzählung die Zoos und Tierparks aus Nordrhein-Westfahlen fehlen. Dies liegt keinesfalls daran, dass hier Hunde nicht willkommen sind. Wir verraten dir, in welche Zoos in NRW du deinen Hund mitnehmen kannst.