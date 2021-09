Zoo mit Hund in NRW: In manche Tierparks darfst du deinen Vierbeiner nicht mitnehmen. (Symbolbild)

Zoo mit Hund in NRW: In diesen Tierparks ist dein Vierbeiner willkommen

Du hast Lust auf einen Ausflug in den Zoo?

Doch du weißt nicht wohin mit deinem Hund?

Kein Problem – in diesen Zoos in NRW darfst du deinen vierbeinigen Begleiter mitnehmen

Bei schönem Wetter in NRW ist ein Zoobesuch schon was Feines. Auch dein Hund würde sich bestimmt auf den Ausflug freuen. Doof nur, wenn in den meisten Zoos in NRW striktes Hundeverbot herrscht. Denn nicht in allen Tierparks ist dein Vierbeiner willkommen.

Aber keine Sorge, ist gibt einige Zoos in NRW, in denen dein Hund herzlich willkommen ist.

Zoo mit Hund in NRW: Zoo Duisburg

Der Zoo in Duisburg ist hundefreundlich. Du darfst deinen Vierbeiner also mit in den Tiergarten nehmen. Allerdings nicht an jedem Tag. Hunde sind nur donnerstags und freitags erlaubt, auch wenn auf diese Wochentage ein Feiertag fällt. Kostenlos kommt dein Vierbeiner allerdings nicht in den Tiergarten. Fünf Euro musst du für seine Mitnahme bezahlen.

Zoo mit Hund in NRW: In Duisburg darf dein Hund nur an bestimmten Tag mit in den Zoo.

Hier musst du deinen Vierbeiner an einer kurzen Leine führen und darfst ihn nicht unbeaufsichtigt anbinden. Die Mitnahme der Hunde in die Tierhäuser oder auf begehbare Anlagen, wie z.B. die Katta-Insel, sowie Spielplätze ist nicht gestattet.

Zoo mit Hund in NRW: Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen

In Gelesenkirchen befindet sich ein Zoo mit vielen Tierarten. In die Zoom Erlebniswelt darf sogar dein Hund. Ein Zoobesuch mit Vierbeiner ist hier also kein Problem. Pro Besucher darf allerdings nur ein Hund mitgebracht werden und pro Gruppe dürfen es maximal drei Vierbeiner sein.

Zoo mit Hund in NRW: in der Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen gibt es einiges zu entdecken.

Dennoch kannst du mit deinem Hund in dem Tierpark nicht alles machen. „Die Mitnahme der Hunde in die Durchgangsgehege, die Shops und in die Fahrgeschäfte sowie das Anbinden der Hunde auf dem Gelände der ZOOM Erlebniswelt, auch vor Gebäuden, ist nicht gestattet.“ In die Tiergehege darf dein Vierbeiner also nicht. Des Weiteren solltest du dir dessen bewusst sein, dass dein Hund in den Zoo nicht kostenlos kommt. Eine Eintrittskarte für Hunde kostet sechs Euro. Ab 16 Uhr sind es noch vier Euro.

Zoo mit Hund in NRW: Tierpark Bochum

Zoo mit Hund in NRW: In den Tierpark in Bochum kannst du deinen Vierbeiner mitnehmen.

Ebenso wie in Gelsenkirchen kannst du auch in Bochum einen Zoobesuch mit deinem Hund planen. Im Tierpark Bochum musst du auch noch nicht mal einen Eintrittspreis für deinen Vierbeiner bezahlen. Er muss allerdings ebenfalls an der Leine geführt werden. Das Anbinden ist hier auch untersagt. Dennoch darf man den Tierpark Bochum als hundefreundlich bezeichnen.

Zoo mit Hund in NRW: Zoo Krefeld

Zoo mit Hund in NRW: Auch in Krefeld ist dein Vierbeiner willkommen.

Von Bochum machen wir einen Sprung durch NRW und landen in Krefeld. Auch der hiesige Zoo gestattet es dir, deinen Hund bei einem Besuch mitzunehmen. Auch in diesem Tierpark ist die Mitnahme deines Vierbeiners nicht kostenfrei. Der Eintrittspreis beträgt 2,50 Euro. Falls du eine Jahreskarte für den Zoo besitzt, kommt dein Hund kostenlos rein. Hier lohnt sich eine Jahreskarte also direkt doppelt.

Zoo mit Hund in NRW: Tierpark Hamm

Den Tierpark in Hamm kannst du mit deinem Hund besuchen. Aber auch hier sollte dein Vierbeiner angeleint sein und darf nicht an den Tiergehegen hochgenommen werden. Außerdem muss er vor dem Streichelzoo warten und darf auch nicht auf die Spielplätze. Auf dem neun Hektar großen Gelände könnt ihr aber zusammen ordentlich spazieren gehen.

Zoo mit Hund in NRW: Den Tierpark Hamm kannst du mit deinem Vierbeiner besuchen.

An verschiedenen Stellen stehen sogar Näpfe mit frischem Wasser für deinen Hund bereit, so kann der Zoobesuch für alle zu einem schönen Tagesausflug werden.

Zoo mit Hund in NRW: Allwetterzoo Münster

Zoo mit Hund in NRW: In Allwetterzoo gibt es für jeden etwas zu sehen.

Wer viele Tierarten bei seinem Zoobesuch sehen möchte, der ist im Allwetterzoo in Münster gut aufgehoben. Im Norden von NRW ist dein Hund herzlich Willkommen. Du musst zwar nichts für deinen Vierbeiner zahlen, aber er ist unbedingt an der kurzen Leine zu halten. Außerdem darf er nicht mit ins Pferdemuseum, den Streichelzoo und in die begehbaren Tiergehege (Affen, Loris). An vielen Tierhäusern stehen Näpfe mit frischem Wasser für deinen Hund bereit.

Zoo mit Hund in NRW: Affen- und Vogelpark Eckenhagen

Auch im Affen- und Vogelpark Eckenhagen sind Hunde willkommen. Hier musst du deinen Vierbeiner ebenfalls an der Leine führen. In die Indoor-Erlebnishalle und in die Tiergehege, in denen direkter Kontakt zu unseren Tieren besteht, dürfen Hunde allerdings nicht mit hinein. Einen Euro musst du für deinen Hund als Eintrittspreis bezahlen – da ist dann allerdings eine Hundetoilette mitenthalten.

Zoo mit Hund in NRW: Naturzoo Rheine

Im Naturzoo Rheine dürfen neben Menschen auch Hunde sich die unterschiedlichen Tierarten angucken. Die Vierbeiner müssen an der kurzen Leine geführt werden. Außerdem hat der Naturzoo Rheine an den verschiedenen Tiergehegen Hinweisschilder angebracht, wo Hunde nicht erlaubt sind.

Zoo mit Hund in NRW: Auch hier lohnt sich ein Besuch.

Neben den Zoos, Tierparks und Tiergärten gibt es in NRW übrigens auch einige Wildparks, welche die Mitnahme von Hunden erlauben – beispielsweise den Wildpark Schmidt in der Eifel, den Wildpark Frankenhof in Reken, den Wildpark Dülmen, Wildpark Dünnwald in Köln, Hochwildpark Rheinland in Mechernich-Kommern (hier dürfen die Vierbeiner allerdings nicht ins Schwarzwildgehege).

Zoo mit Hund in NRW: Diese Tierparks kannst du mit deinem Vierbeiner nicht besuchen

Auch wenn du deinen Hund in einige Zoos und Tierparks in NRW mitnehmen kannst, gibt es auch viele, die nicht hundefreundlich sind. Zu diesen zählen der Kölner Zoo, Zoo Wuppertal, Zoo Dortmund, Terra Zoo Rheinberg und der Aquazoo Löbbecke Museum in

