Das sind die zehn größten Zoos Deutschlands 2023

In Deutschland gibt es ungefähr 800 Zoos und Tierparks, doch wo gibt es die meisten Tiere zu bestaunen?

Die größten Zoos in Deutschland bieten eine faszinierende Tierwelt und einen optimalen Ausgleich zum Alltag. Eine tierische Weltreise erwartet die Besucher in jedem Zoo in Deutschland, durch einen Einblick in die Lebensweise der verschiedenen Tiere. Bei artgerechten Lebensräumen und interaktive Erlebnisse bieten die zehn größten Zoos nochmal einen ganz neuen Einblick in die Welt der Tiere.

Besonders werden die Zoos durch eine große Artenvielfalt, sowie eine Vielzahl an Tieren. Doch wo in Deutschland befinden sich die zehn größten Zoos? Auf einer Reise durch die Zoowelten verraten wir in unserem Ranking, wo du hinmusst. Wir beziehen uns dabei auf Angaben des Verbands der Zoologischen Gärten e.V. Die zehn größten Zoos Deutschlands zeigen wir dir hier.

Platz 10: Zoo Osnabrück

Unsere tierische Reise beginnt in Osnabrück. Hier leben knapp 1800 verschiedene Tiere auf 280 Arten verteilt. Höhlenliebhaber aufgepasst! Unterhalb der Erde befindet sich ein sogenannter „Unterirdischen Zoo“ – hier haben Nacktmulls, Wanderratten und Fledermäuse ihr Zuhause gefunden. Oberhalb der Erde gibt es das „Tal der grauen Riesen“. Die grauen Riesen finden sich hier als Asiatische Elefanten wieder, ebenso wie Sandkatzen oder Löffelhunde. Somit ist der Zoo Osnabrück auf Platz zehn der größten Zoos in Deutschland.

Zoo Osnabrück Foto: imago images/Fotostand

Platz 9: Tiergarten Nürnberg – der Landschaftszoo

Wolltest du schon mal Delfine in Action sehen? Dann musst du zum neuntgrößten Zoo in Deutschland – nach Nürnberg. In dem Landschaftszoo haben 2800 Tiere und 300 unterschiedliche Tierarten ihr Zuhause gefunden. Seit 2011 befinden sich in dem Zoo die sogenannte Delfinlagune. In der Lagune wohnen Delfine und Seelöwen. Ein besonderes Naturerlebnis hat man in dem Zoo außerdem durch viele Bäume, Wasserflächen und eine Amazonaslandschaft, wo man Affen und Schmetterlinge beobachten kann.

Tiergarten Nürnberg – Delphinlagune Foto: imago images/Karina Hessland

Platz 8: Zoo Leipzig

Der Zoo in Leipzig lässt alle Forscherherzen höherschlagen. Einer der größten Zoos ist nicht nur für Hobbyforscher interessant, sondern auch für das Leipziger Max-Planck-Institut. Der acht größte Zoo in Deutschland ist der Zoo Leipzig. Er verfolgt das Konzept „Zoo der Zukunft“, er setzt auf naturnahe Haltung und außergewöhnliche Tierbegegnungen. Außergewöhnlich ist auch das Pongoland – es ist die weltweit einzige Menschenaffenanlage, welche zum Forschungsgebiet des Max-Planck-Instituts wurde. Das Hauptprojekt des Zoos ist Gondwanaland –ein tropischer Regenwald. Dort leben einzigartige Tiere, wie Schabrackentapire, Zwergflusspferde und Ozelote. Insgesamt sind im Leipziger Zoo 3600 Tiere und 510 verschiedene Arten zu erforschen.

Eingang des Leipziger Zoo Foto: IMAGO/imagebroker

Platz 7: Zoologischer Stadtgarten Karlsruhe

Unser Platz sieben ist der Zoologische Stadtgarten in Karlsruhe. Der Zoo bietet ein besonderes Angebot für Elefanten in Pension. Es gibt dort nämlich eine Altersresidenz für die älteren Zirkustiere. Welche nicht mehr auf Reisen gehen sollten. Wer nicht seekrank wird, kann auch mit einer Gondoletta über den Stadtgartensee fahren und die Gehege aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Der Zoo präsentiert 4850 Tiere auf 300 Arten unterteilt.

Stadtgarten Zoo, Karlsruhe Foto: imago images/imagebroker

Platz 6: Tierpark Berlin

Die Reise der größten Zoos Deutschlands führt uns in den Osten unserer Hauptstadt in den Tierpark Berlin. Der Tierpark Berlin ist auf Platz sechs der größten Zoos in Deutschland. 6800 Tiere und 587 Arten haben hier ihr Zuhause gefunden. Der Tierpark ist rund um das historische Schloss Friedrichsfelde zu finden. Besonders interessant ist der Park durch eine Tierwelt zum Anfassen und das Regenwaldhaus. Wilde Tiere wie Java-Leoparden, Sumatra-Tiger und Sunda-Gaviale sind hier heimisch.

Regenwaldhaus, Alfred-Brehm-Haus, Tierpark, Friedrichsfelde, Lichtenberg, Berlin Foto: imago images/Joko

Platz 5: Tierpark Hagenbeck Hamburg

Der Tierpark Hagenbeck in Hamburg hat es auf Platz fünf der größten Zoos in Deutschland geschafft. In dem Tierpark leben knapp 7500 Tiere und 483 Arten. Wenn du an der Unterwasserwelt interessiert bist, dann findest du an dem 8000 Quadratmeter großen Tropen-Aquarium mit Sicherheit gefallen. Frei laufende Kattas und ein Krokodil-See – eine der größten Meerwasser-Anlagen Europas bietet Lebensraum für mehr als 350 exotische und zum Teil gefährdete Tierarten. Fun Fact: Der Tierpark steht seit 1997 unter Denkmalschutz.

Besucher beobachten Fische in Tropen-Aquarium im Tierpark Hagenbeck in Hamburg-Stellingen Foto: imago/Strussfoto

Platz 4: Zoo Wilhelma Stuttgart und botanischer Garten

Mit 8200 Tieren und 1100 Arten ist der Zoo Wilhelma Stuttgart der viertgrößte Zoo in Deutschland. Dazu ist er auch einer der artenreichsten Zoos weltweit. Aber nicht nur Tiere lassen sich in dem Zoo entdecken. Bei einem Flair von 1001 Nacht kannst du im Maurischen Garten die größten Seerosen der Welt bestaunen.

Seerosenteich, Maurisches Landhaus, Zoologisch-Botanischer Garten, Wilhelma, Stuttgart Foto: IMAGO/imagebroker

Platz 3: Zoo Köln

Es geht in unsere Top drei. Diesen Platz belegt der Zoo Köln. Alle Elefantenfans aufgepasst – der Zoo ist nicht nur der drittgrößte Deutschlands, sondern bietet auch den größten Elefantenpark Europas. Ein weiteres Highlight ist die afrikanische Flusslandschaft mitten in Köln – das Hippodom. Dort leben Flusspferde, Antilopen, Nilkrokodile und verschiedene Vogelarten. Insgesamt präsentiert der Zoo 8200 Tiere, verteilt auf 860 Arten.

Asiatischer Elefant im Kölner Zoo Foto: imago images/Eibner

Platz 2: Tierpark Hellabrunn München

In unserem Ranking wird es zweistellig. Der zweitgrößte Zoo in Deutschland ist der Tierpark Hellabrunn in München. 365 Tage kannst du dir hier ungefähr 10.200 Tiere anschauen. München hat hier 1928 den ersten Geozoo der Welt ins Leben gerufen, zwischen Afrika und der Polarwelt liegen nur wenige Kilometer und 690 Arten. Unter den Tieren sind Kängurus, Eisbären und Reptilien, wie Schlangen oder Krokodile zu finden.

Eingang zum Tierpark Hellabrunn Foto: IMAGO/Ulrich Wagner

Platz 1: Zoo Berlin

Unsere Hauptstadt Berlin macht das Rennen und ist der größte Zoo Deutschlands. Mit über 20.000 Tieren ist er nicht nur der größte Zoo, sondern auch der Älteste. Er wurde nämlich bereits 1844 erbaut. Der Zoo setzt sich weltweit für Tiere und Lebensräume durch ein Artenschutz Programm ein. Zudem ist er der einzige Zoo mit großen Pandas. Neben den meisten Tieren ist er auch mit 1100 Arten auf Platz zwei der artenreichsten Zoos Deutschland.

Elefantentor, Zoologischer Garten Berlin Foto: IMAGO/Schöning

Platz Zoo/Tierpark Anzahl der Tierarten Anzahl der Tiere 1. Zoo Berlin 1088 20.443 2. Tierpark Hellabrunn München 690 10.271 3. Zoo Köln 863 8242 4. Zoo Wilhelma Stuttgart 1133 8222 5. Tierpark Hagenbeck Hamburg 483 7488 6. Tierpark Berlin 587 6881 7. Zoo Karlsruhe 303 4851 8. Zoo Leipzig 510 3630 9. Tierpark Nürnberg 303 2861 10. Zoo Osnabrück 258 1780 Die größten Zoos Deutschlands gemessen an der Anzahl der Tiere 2023

Das waren die zehn größten Zoos Deutschlands gemessen an der Anzahl der Tiere.